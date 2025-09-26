玩命畫面曝！民宅拆除工人「0防護」驚險施工　高雄市府勒令停工

記者賴文萱／高雄報導

高雄新興區玉竹一路一處民宅今（26）日進行拆除工程，結果民眾竟直擊，兩名工人身上沒有防護措施，直接站在鷹架上施工，離譜玩命畫面都被全程拍下。對此，高雄市工務局獲報前往勘查，發現該工地除防護措施不足，也未依規定施工，即刻勒令停工。

▲玩命畫面曝！高雄民宅拆除工人0防護站鷹架施工。（圖／民眾提供）

工務局今日（26日）下午1時接獲民眾通報，位於新興區中山一路8-1號拆除工程，發現現場未依規定設置防護措施，恐影響公共安全。

▲玩命畫面曝！高雄民宅拆除工人0防護站鷹架施工。（圖／民眾提供）

工務局立即派員會同高雄市土木技師公會專業技師前往勘查，發現該工地未按核定拆除計畫書執行，且防護設施不足，對施工人員及周邊行人、住戶安全造成威脅，已違反《建築法》第84條規定。

工務局指出，經確認違規事實後，已依《建築法》第89條及「高雄市政府工務局處理違反建築法事件裁罰基準」，對承拆人裁處新臺幣5萬元罰鍰，並立即勒令停工，限期改善，以防範事故發生。

▲▼市府獲報稽查，出手勒令停工。（圖／民眾提供）

工務局強調，所有建築拆除工程均須嚴格遵守安全規範，確保施工人員及市民生命財產安全。該局已要求拆除人及監拆人立即補強防護措施，並依核定計畫執行後續施工，後續亦將持續追蹤改善進度。