飛日本旅遊5天4夜噴5萬！他嘆「超貴」被反酸：不然去國旅

▲一名網友直言，疫情過後日本旅遊成本明顯上升，5天4夜恐怕要噴5萬元。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



網搜小組／柯振中報導

疫情後日本旅遊成本明顯上升，一名網友在PTT發文直言，五天四夜行程恐怕要花上五萬元，引發網路熱議，有些人認同這樣的說法，同時也有人反擊「國旅才貴」。

原PO坦言，機票常見價約落在1.5至2萬元，住宿每晚含早餐約2千元，加上交通與餐飲等基本支出，總計至少三萬元，若要住得體面、吃得較好，花費更可能突破五萬。

[廣告]請繼續往下閱讀...

自己無法選擇紅眼班機或偶爾出現的特價票，只能購買一般航班，加上住宿空間狹小卻仍需付高價，餐飲費用更是難以壓低，例如便當或拉麵一餐也要千元日幣，五天下來就要約兩千台幣，讓他直呼「日本旅遊根本貴到不行」。

不少網友留言認同，指出「一家四口去東京基本開銷就要三十萬」、「機票貴到爆」，甚至有人表示五天三萬元已是保守估計。但也有網友分享經驗，稱自己僅花一萬多元即可完成三天兩夜行程，認為原PO支出偏高，質疑他選擇過於昂貴的方式。

另有不少人將日本與台灣國旅比較，認為「國旅才貴」、「墾丁三天兩夜也要兩萬」，甚至有人諷刺「五天四夜五萬，墾丁笑死」。部分意見強調，相同金額在日本能享受更高品質旅遊體驗，因此即使價格上漲，仍具吸引力。