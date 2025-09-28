台南補教優良教師頒獎　育苗專案助學1245名弱勢學子

▲台南市補習教育事業協會於安平富霖宴會式場舉行2025年度補教優良教師頒獎典禮暨育苗專案表揚活動。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市補習教育事業協會28日中午於安平區富霖宴會式場舉辦「優質補教、愛心助學」2025年度補教優良教師頒獎典禮暨育苗專案表揚記者會，經過初審、複審與決審，共選出20位優良教師獲獎。

協會理事長洪嘉鴻指出，今年在台南市政府教育局、社會局及中華民國補習教育全國總會指導下，共有90間補習班參與育苗專案，提供1250個助學名額，其中594名學生可全免學費，683名享半價優惠，總價值超過3千萬元。

獲獎名單包括：「師鐸獎」志光王偉銘、學群黃偉貞；「教學組教育奉獻獎」愛普樂斯徐湘茹、YMCA公園館王心怡、YMCA長榮課照謝羽蓁、英瀚黃佩君、志光林文祥、安德森葉家鳳；「教學組資深教師獎」威爾森蘇財賢、見橋鄭惟心、英瀚黃千育、英瀚課照吳昱嫺、黛孋王宇祥；「教學組教育新星獎」學群李鈺婕、京賀松井佳織、三元游竹君；「行政組優良教師」YMCA公園館郭梅花、英瀚張千惠、京賀楊千愛、非凡海佃張秀慈、非凡文理邵丙乾。

洪嘉鴻表示，補教業經營壓力沉重，但業者仍願意投入育苗專案，展現教育回饋社會的決心。協會也持續協助業者在經營規劃、班務與課程安排上加強思考與調整。近年育苗專案已放寬申請條件，除弱勢家庭外，也涵蓋遭遇突發事故的學生，只要經學校或家扶中心引薦並通過評估，即可安排就讀合適的補習班。有關申請方式，民眾可透過協會官網或電洽專線(06)223-0690查詢。