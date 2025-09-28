　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

台南補教優良教師頒獎　育苗專案助學1245名弱勢學子

▲台南市補習教育事業協會於安平富霖宴會式場舉行2025年度補教優良教師頒獎典禮暨育苗專案表揚活動。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市補習教育事業協會於安平富霖宴會式場舉行2025年度補教優良教師頒獎典禮暨育苗專案表揚活動。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市補習教育事業協會28日中午於安平區富霖宴會式場舉辦「優質補教、愛心助學」2025年度補教優良教師頒獎典禮暨育苗專案表揚記者會，經過初審、複審與決審，共選出20位優良教師獲獎。

▲台南市補習教育事業協會於安平富霖宴會式場舉行2025年度補教優良教師頒獎典禮暨育苗專案表揚活動。（記者林東良翻攝，下同）

協會理事長洪嘉鴻指出，今年在台南市政府教育局、社會局及中華民國補習教育全國總會指導下，共有90間補習班參與育苗專案，提供1250個助學名額，其中594名學生可全免學費，683名享半價優惠，總價值超過3千萬元。

▲台南市補習教育事業協會於安平富霖宴會式場舉行2025年度補教優良教師頒獎典禮暨育苗專案表揚活動。（記者林東良翻攝，下同）▲台南市補習教育事業協會於安平富霖宴會式場舉行2025年度補教優良教師頒獎典禮暨育苗專案表揚活動。（記者林東良翻攝，下同）

獲獎名單包括：「師鐸獎」志光王偉銘、學群黃偉貞；「教學組教育奉獻獎」愛普樂斯徐湘茹、YMCA公園館王心怡、YMCA長榮課照謝羽蓁、英瀚黃佩君、志光林文祥、安德森葉家鳳；「教學組資深教師獎」威爾森蘇財賢、見橋鄭惟心、英瀚黃千育、英瀚課照吳昱嫺、黛孋王宇祥；「教學組教育新星獎」學群李鈺婕、京賀松井佳織、三元游竹君；「行政組優良教師」YMCA公園館郭梅花、英瀚張千惠、京賀楊千愛、非凡海佃張秀慈、非凡文理邵丙乾。

▲台南市補習教育事業協會於安平富霖宴會式場舉行2025年度補教優良教師頒獎典禮暨育苗專案表揚活動。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市補習教育事業協會於安平富霖宴會式場舉行2025年度補教優良教師頒獎典禮暨育苗專案表揚活動。（記者林東良翻攝，下同）

洪嘉鴻表示，補教業經營壓力沉重，但業者仍願意投入育苗專案，展現教育回饋社會的決心。協會也持續協助業者在經營規劃、班務與課程安排上加強思考與調整。近年育苗專案已放寬申請條件，除弱勢家庭外，也涵蓋遭遇突發事故的學生，只要經學校或家扶中心引薦並通過評估，即可安排就讀合適的補習班。有關申請方式，民眾可透過協會官網或電洽專線(06)223-0690查詢。

▲台南市補習教育事業協會於安平富霖宴會式場舉行2025年度補教優良教師頒獎典禮暨育苗專案表揚活動。（記者林東良翻攝，下同）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
328 1 7395 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
把警消當成「狼來了」的孩子！烏龍警報傳要重懲　基層直呼：很心
花蓮出現行走的天使！護理師貼「10字告示」四處幫忙　背影惹鼻
震撼彈！大咖AV女優10月引退
快訊／「災區救援」爆便當之亂！經濟部出手了
快訊／亞錦賽中華隊0比11落敗居亞軍　日本完成二連霸

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南北區玉尊堂建廟60週年　400人進香團遶境展信仰力量

「全村的希望」大馬村長完全撤離　洪災0傷亡！光復鄉長回應了

台南補教優良教師頒獎　育苗專案助學1245名弱勢學子

台南新增便民服務　慢車與行人攤販違規罰鍰可至超商繳納

台南消防局勇奪全國心肌梗塞救護獎項　黃偉哲肯定守護市民努力

快訊／山友登台中八仙山「倒臥步道」　被發現已無生命徵象

新北義民爺文化祭開跑　侯友宜：全新視角認識客家之美

花蓮8校護理師挺進災區當義工！災民驚喜：天使下凡了

台東縣明年起教師節禮金2000元、學童午餐免付

守護不只治安　知本警與社福共築社區安全網

軍人妻抱3子泡水裡「只剩1顆頭」　1歲娃躲衣櫃全身泥漿畫面曝

57歲夏禕久違現身..當外婆了！　不想再婚「好女不侍二夫」

全台鏟子超人湧花蓮救災！　列車長廣播致敬：感謝有你

這是路雲？！《濁流之爭》亂髮蓄鬍變地痞　攜手辛叡恩.朴栖含對抗貪腐政權

前行政院長張俊雄辭世　兒子曝最後一刻「睡夢中安詳離開」

台南北區玉尊堂建廟60週年　400人進香團遶境展信仰力量

「全村的希望」大馬村長完全撤離　洪災0傷亡！光復鄉長回應了

台南補教優良教師頒獎　育苗專案助學1245名弱勢學子

台南新增便民服務　慢車與行人攤販違規罰鍰可至超商繳納

台南消防局勇奪全國心肌梗塞救護獎項　黃偉哲肯定守護市民努力

快訊／山友登台中八仙山「倒臥步道」　被發現已無生命徵象

新北義民爺文化祭開跑　侯友宜：全新視角認識客家之美

花蓮8校護理師挺進災區當義工！災民驚喜：天使下凡了

台東縣明年起教師節禮金2000元、學童午餐免付

守護不只治安　知本警與社福共築社區安全網

《中文怪物》參賽者遭網友負評　酷親上火線發聲：不要太入戲！

Seiko寵台灣客造獨家款　24,000元擁有落羽松優雅錶

花東又是降雨熱區！氣象專家示警「恐有新颱風生成」　可能路徑曝

台南北區玉尊堂建廟60週年　400人進香團遶境展信仰力量

花蓮出現行走的天使！護理師貼「10字告示」四處幫忙　背影惹鼻酸

「全村的希望」大馬村長完全撤離　洪災0傷亡！光復鄉長回應了

震撼彈！大咖AV女優桃乃木香奈10月引退　「最後作品拍完」解禁倒數

快訊／南港公寓連假火警！消防員緊急灌救　民眾嚇壞圍觀

台南補教優良教師頒獎　育苗專案助學1245名弱勢學子

快訊／高雄市區傳槍響！轎車停紅線拒檢　警連開9槍追緝中

【奮勇救人】花蓮阿嬤見「內陸海嘯」喊完了！孫子跳水救母子4人

地方熱門新聞

高中生全體留下救災：來幫忙是對的

張俊雄辭世　兒子曝「睡夢中安詳離開」

男童光復站發麵包　9萬網讚：根本天使

數百噸垃圾被沖到這個村　空拍慘況曝

嘉義移民署揭發　高雄SPA會館涉嫌性交易

台東2村明日繼續停班停課

山友登台中八仙山　倒臥步道無生命徵象

苗栗晚間傳巨響！居民嚇壞「以為爆炸」

獨／亞洲車神陳和皇送物資合力拉泡水車

一般車輛禁止進入！光復鄉2時段交通管制

3千信眾護駕266尊海內外土地公聚桃園

大馬村長撤離0傷亡　光復鄉長回應了

即／徐榛蔚宣布開立賑災專戶、物資捐贈窗口

搶攻頂級客！全台最高健檢中心 結合五星飯店、米其林餐

更多熱門

相關新聞

台南新增便民服務慢車與行人攤販違規罰鍰可至超商繳納

台南新增便民服務慢車與行人攤販違規罰鍰可至超商繳納

台南市警交通警察大隊宣布，自2025年10月1日起，民眾因《道路交通管理處罰條例》第69條及第84條所規範之慢車、行人、道路障礙及攤販違規案件，除原本的金融機構或機關服務窗口繳納方式外，將新增超商繳費管道。未來，民眾可直接至統一超商、全家、萊爾富及OK便利商店辦理，繳費更便利。

台南消防局勇奪全國心肌梗塞救護獎項黃偉哲肯定守護市民努力

台南消防局勇奪全國心肌梗塞救護獎項黃偉哲肯定守護市民努力

台南特搜執勤途中發現走失老婦人協助送警局助平安返家

台南特搜執勤途中發現走失老婦人協助送警局助平安返家

中西牙醫義診助力台南災後復原　她盼延續愛心到花蓮

中西牙醫義診助力台南災後復原　她盼延續愛心到花蓮

台南市馳援花蓮清淤與物資支援攜手共渡難關

台南市馳援花蓮清淤與物資支援攜手共渡難關

關鍵字：

台南補教優良教師頒獎育苗專案

讀者迴響

熱門新聞

潰堤「撤離簡訊曝光」　2關鍵字難判危險性

即／光復再傳潰堤！大喊快跑驚惶逃離畫面曝

軍人妻抱3子洪水中　1歲娃躲衣櫃心酸照片曝

馬太鞍「全村的希望」！大馬村村長即時撤村　正確應變過程獲讚

誆包養會送手機　運將激戰少女後放生北捷挨告

「義煮團白飯車」遭攔阻！他愣：今晚1萬個便當恐沒了

荒謬！台中「重機具超人」到花蓮被放鳥

「鏟子超人」買不到車票回家！台鐵「1廣播」瞬間淚崩

光復災民怒吼：官員只會來打卡

光復「內陸海嘯」！酷的夢「涼山鬼」來了

鏟子超人情侶檔忙一天　「4字心得」曝光

《中文怪物》狄伯仁爆紅！網曝是「600萬模具廠老闆」

可能有雙颱！　最新預測曝

徐榛蔚沿街慰問僅跳過他家！張峻：失落

「Creatrip購物商城」宣布：10/22結束服務

更多

最夯影音

更多
軍人妻抱3子泡水裡「只剩1顆頭」　1歲娃躲衣櫃全身泥漿畫面曝

軍人妻抱3子泡水裡「只剩1顆頭」　1歲娃躲衣櫃全身泥漿畫面曝
57歲夏禕久違現身..當外婆了！　不想再婚「好女不侍二夫」

57歲夏禕久違現身..當外婆了！　不想再婚「好女不侍二夫」

全台鏟子超人湧花蓮救災！　列車長廣播致敬：感謝有你

全台鏟子超人湧花蓮救災！　列車長廣播致敬：感謝有你

這是路雲？！《濁流之爭》亂髮蓄鬍變地痞　攜手辛叡恩.朴栖含對抗貪腐政權

這是路雲？！《濁流之爭》亂髮蓄鬍變地痞　攜手辛叡恩.朴栖含對抗貪腐政權

前行政院長張俊雄辭世　兒子曝最後一刻「睡夢中安詳離開」

前行政院長張俊雄辭世　兒子曝最後一刻「睡夢中安詳離開」

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面