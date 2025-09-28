　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

交通部助救災志工媒合住宿　即起每日6輛大客車免費接駁

 ▲▼公路局今啟動「志工服務行，政府來負擔」大客車免費接駁計畫。（圖／交通部提供）

▲公路局今啟動「志工服務行，政府來負擔」大客車免費接駁計畫。（圖／交通部提供）

記者周湘芸／台北報導

因應花蓮縣光復鄉救災志工需求，交通部觀光署與旅宿業者合作，協助媒合住宿地點；公路局今也啟動「志工服務行，政府來負擔」大客車免費接駁計畫，於新城、花蓮、吉安、壽豐及玉里站，每日提供6輛大客車接駁志工往返住宿點與車站。

交通部表示，面對花蓮縣光復鄉大量災民與救災志工住宿需求，目前提供受災戶安置的旅宿飯店有74家，評估現況住宿房間數仍有餘裕，觀光署已與花蓮旅宿業者合作，將剩餘房間優先提供志工住宿使用，並持續媒合更多飯店旅館，以因應未來志工人力需求。

▲▼公路局今啟動「志工服務行，政府來負擔」大客車免費接駁計畫。（圖／交通部提供）

▲光復車站內志工住宿諮詢站。（圖／交通部提供）

針對志工交通往返需求，公路局表示，因飯店多集中花蓮市、吉安鄉，為降低光復交通壓力，觀光署花東縱谷國家風景區管理處每日於光復車站，針對有住宿需求的志工媒合住宿地點，確認接駁需求後，由公路局於新城、花蓮、吉安、壽豐及玉里站，每日提供6輛大客車、6條服務路線接駁救災志工往返住宿點與車站。

公路局指出，大客車接駁專車皆為免費，服務時段為上午7時至10時及下午4時至晚間8時，每小時發車，各火車站點及接駁大客車皆張貼識別圖卡供民眾識別，有交通接駁需求的志工皆可搭乘使用。

公路局表示，已協調花蓮縣遊覽車商業同業公會負責調度人車，並要求接駁專車及駕駛人員每日完成車輛內外部清潔與消毒，後續將依實際使用情形、災區重建進度與民眾反映等滾動檢討量能，確保災後交通不中斷。

交通部長陳世凱今也赴花蓮視察災民及志工住宿安置、馬太鞍溪橋斷裂搶修、鐵路疏運等進度。他表示，觀光署已於光復車站內設置志工住宿諮詢站，協助志工登記意願、統一安排住宿，志工返回花蓮或其他車站後，再由專車接駁至旅宿點。另也呼籲，山區道路易有坍方、落石，民眾非必要勿前往高風險區域。

台中「重機具超人」到花蓮被放鳥　焦急問：我們怎麼辦？
快訊／海嘯警報響　花蓮警稱「錯誤傳達訊息」將內部懲處
87歲母存「手尾錢」遭泥水掩埋！女兒急尋：她知道會心痛死了
亞錦賽冠軍戰！中華隊對日本　先發打線出爐
快訊／災區再傳防空警報聲！　現場往外急撤：快跑起來
徐榛蔚遭當面嗆「不要在那邊作秀啦」　影片曝光

花蓮光復志工

