不只50萬！女CEO賑災花蓮　企業年會再捐2輛復康巴士回饋社會

▲生醫公司宣布捐助兩台復康巴士給台中市政府，幫助身障朋友。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

花蓮山區堰塞湖溢流，造成生命財產重大損失、許多無助災民受苦待援，有生醫科技團隊除了捐出新台幣50萬元，提供援助資源、協助重建，也在年會暨表揚大會活動，宣布捐贈2輛復康巴士給台中市政府社會局統籌運用，善盡企業對社會關懷的心意。

品茉兒執行長高子翔表示，災區受損嚴重，百廢待舉，團隊火速捐贈善款50萬元，專款指定衛福部公設財團法人賑災基金會「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害募款專案」，希望能善盡企業關懷社會的心意，提供災區相關援助、緊急醫療與重建，協助災民度過難關。

回饋社會響應公益，除了捐款到花蓮，品茉兒迎接四週年慶，日前在台中舉辦年會暨表揚大會活動，共享業績成長的豐碩成果，有感台灣人口高齡化，安養與長照都是國人要面臨的課題，基於社會責任，生醫團隊再捐贈2部復康巴士給台中市政府統籌運用，由台中市社會局長廖靜芝出席代表市府受贈，讓企業為社會老弱盡一份心力。

高子翔表示，小時候家裡窮，自己是阿嬤辛苦帶大的孩子，阿嬤現在83歲了，身體越來越不方便，10年來都是搭乘復康巴士到醫院洗腎換血，因為政府有補助重大傷病，除了就醫的負擔大為減輕，往來醫院的路途也相當安全便利，點點滴滴她都心存感激，這也成為後來想捐贈復康巴士的起因。

高子翔說，這次捐出2部復康巴士只是開頭，未來的目標將捐贈20輛復康巴士，希望藉由拋磚引玉的方式，為長照盡一份心力。此外，高子翔說，生醫品牌除了立足台灣，也以跨足國際為未來目標，目前在中國浙江、香港、新加坡、越南與馬來西亞設立分公司，預計今年第四季就會開始迎戰海外市場，相關產品還取得伊斯蘭國家重視的「清真認證」，未來將讓世界看到台灣生醫產業的軟實力。