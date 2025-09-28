　
政治

網傳副總統勘災要災民迴避？　蕭美琴澄清：願傾聽！從沒要求迴避

▲▼ 強颱「樺加沙」雖逐漸遠離台灣，但外圍環流持續影響全台，花蓮縣馬太鞍溪上游堰塞湖溢流，洪峰沖毀馬太鞍溪橋，大水漫入光復鄉市區，副總統蕭美琴前往光復鄉公所視察災情。（圖／記者李毓康攝）

▲花蓮縣馬太鞍溪上游堰塞湖溢流，洪峰沖毀馬太鞍溪橋，大水漫入光復鄉市區，副總統蕭美琴前往光復鄉公所視察災情。（資料照／記者李毓康攝）

記者陶本和／台北報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，近日各界捐物資、當志工一起協助災區重建。在此同時，網路上流傳一段電視媒體訪問災民的影片，指稱因副總統蕭美琴前往勘災，竟要求災民迴避，離開會議室；對此，蕭美琴28日澄清，她從未進去或要求使用會議室，她也都願意傾聽災民意見，沒有要求災民迴避或移地。

網路上流傳一段剪輯影片，是電視台記者訪問災民的片段。災民指出，他們被要求到三樓去迴避，因為副總統蕭美琴要到，要使用會議室，讓他們非常不滿，疑惑為何大官來了要避開，應該要讓他們知道災民現在的現況。

對此，蕭美琴28日發出澄清，強調她到花蓮勘災，為把握時間並瞭解地方救災情形，曾至光復鄉公所外停車場向鄉長詢問關心，因鄉長反應公所自身受損嚴重，影響運作，於是到門口瞭解內部泥沙淤積情形，並未進去或要求使用會議室開會。

蕭美琴指出，在勘災期間相關協調會議，包括昨天（27）邀請中央和地方官員民代一起坐下來協調，都在中央前進協調所進行。

蕭美琴表示，她至地方勘災，都以救人優先、災民優先為原則，避免行程干擾到救災。而為了掌握救災需求並協助關懷，無論是到收容中心或其他地點，也願傾聽災民意見，沒有要求災民迴避或移地。

蕭美琴說，此時災民生命財產損失嚴重，相關心情抒發她都能體會與理解，也盼積極透過政策以及資源的有效媒合，緩解災民的不便與痛苦。但是媒體進行相關報導和傳播，應以事實為基礎並進行查證；如果相關報導被斷章取義和扭曲，造成社會對政府誤解和對立，無助協助災民生活復原。她呼籲希望各界以同理心，在這個時間點以解決問題為優先，團結互助，才能克服難關。

09/27 全台詐欺最新數據

328 1 7395 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

6歲女童近況曝！老鼠也救出　網暖哭：間接救了妹妹
誰放潰堤假消息？　他揭「1巧合」怒點名
弟弟百日！陸軍士官長放棄請假「災區需要我」
獨／大馬村全撤　「母放手讓他活」劉男怒：為什麼我們村做不到
趙露思新戲遭于朦朧案牽連！　網怒抵制

蕭美琴勘災光復鄉花蓮災民

