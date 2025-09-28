　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

馬太鞍堰塞湖最新空拍！蓄水量剩600萬噸　維持紅色警戒

▲▼目前堰塞湖面積13.5公頃，相較9/27，減少1.5公頃，蓄水量600萬噸，蓄水量持續減少，約為原來量體之6.6%。（圖／花蓮分署提供，下同）

▲目前堰塞湖面積13.5公頃，相較9/27，減少1.5公頃，蓄水量600萬噸，蓄水量持續減少，約為原來量體之6.6%。（圖／花蓮分署提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣光復鄉馬太鞍堰塞湖潰壩造成重大災情，發生至已第6天，花蓮縣政府統計目前死亡人數17人、失聯人數7人、人員受傷110人，災區現場湧入各地熱心志工前來協助善後。林業保育署花蓮分署持續監控堰塞湖情況，28日以無人機進行空拍掌握湖體狀況。

▲▼目前堰塞湖面積13.5公頃，相較9/27，減少1.5公頃，蓄水量600萬噸，蓄水量持續減少，約為原來量體之6.6%。（圖／花蓮分署提供，下同）

先前集水區降雨仍有水量持續匯入湖區，目前仍維持紅色警戒。

花蓮分署以空拍機高空監測堰塞湖並說明如下：

一、28日以無人機空拍初判壩頂高度已降至82公尺(溢流後壩高已下切118公尺），今日上午水位1021公尺，湖區面積13.5公頃（相較9/27，減少1.5公頃)，蓄水量600萬噸，蓄水量持續減少，約為原來量體之6.6%。
二、依據航遙測分署9/27航拍成果顯示，壩體土石方已減少8810萬立方公尺（原2億立方公尺，剩56%），殘壩體積為1億1190萬立方公尺。
三、觀測無人機空拍影像發現湖水仍從溢流口持續沖刷，溢流水道兩側崩塌坡面仍不穩定，因先前集水區降雨仍有水量持續匯入湖區，目前仍維持紅色警戒。
四、目前林業保育署正研擬裝設水位計事宜，同時評估殘餘壩體安全、溢流水量及河道土砂等綜合條件，評估安全無虞後，才會降級或解除警戒。
五、將持續依最新資訊評估殘餘壩體安全及分析堰塞湖災害風險，更新情境模擬(如降雨情境、地震情境及河道水位異常)，動態調整警戒等級與應變機制，適時啟動必要之疏散撤離措施。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
328 1 7395 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
6歲女童近況曝！老鼠也救出　網暖哭：間接救了妹妹
誰放潰堤假消息？　他揭「1巧合」怒點名
弟弟百日！陸軍士官長放棄請假「災區需要我」
獨／大馬村全撤　「母放手讓他活」劉男怒：為什麼我們村做不到
趙露思新戲遭于朦朧案牽連！　網怒抵制

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

光復「內陸海嘯」浩劫太慘！酷的夢「涼山鬼」士官長也來救災

開車快不過洪水！他從天窗逃劫愛犬慘亡　收容所將搬遷嘆無奈

獨／大馬村全撤　「母放手讓他活」劉男怒：為什麼我們村做不到

馬太鞍堰塞湖最新空拍！蓄水量剩600萬噸　維持紅色警戒

又見喪屍趴走街頭！疑毒駕睡著連撞路旁11輛車　警抄出菸彈

快訊／新竹男南坪古道「揮舞刀械」！遭警開槍制止　一度命危送醫

假檢警來電...美商工程師退休被騙4700萬　積蓄歸零+房產抵押

柴山英雄洪木生告別式　陳其邁頒褒揚狀：市民的共同驕傲

軍人妻抱3子惡水逃生！女兒最愛「嚕嚕米」找到了變黑嚕嚕

卓榮泰視察光復災區　民眾站土石堆激動喊：要推土機！

軍人妻抱3子泡水裡「只剩1顆頭」　1歲娃躲衣櫃全身泥漿畫面曝

全台鏟子超人湧花蓮救災！　列車長廣播致敬：感謝有你

57歲夏禕久違現身..當外婆了！　不想再婚「好女不侍二夫」

這是路雲？！《濁流之爭》亂髮蓄鬍變地痞　攜手辛叡恩.朴栖含對抗貪腐政權

「花蓮就是家一定要幫忙」烏克蘭網紅變鏟子超人　衝製麵行搬淤泥

前行政院長張俊雄辭世　兒子曝最後一刻「睡夢中安詳離開」

光復「內陸海嘯」浩劫太慘！酷的夢「涼山鬼」士官長也來救災

開車快不過洪水！他從天窗逃劫愛犬慘亡　收容所將搬遷嘆無奈

獨／大馬村全撤　「母放手讓他活」劉男怒：為什麼我們村做不到

馬太鞍堰塞湖最新空拍！蓄水量剩600萬噸　維持紅色警戒

又見喪屍趴走街頭！疑毒駕睡著連撞路旁11輛車　警抄出菸彈

快訊／新竹男南坪古道「揮舞刀械」！遭警開槍制止　一度命危送醫

假檢警來電...美商工程師退休被騙4700萬　積蓄歸零+房產抵押

柴山英雄洪木生告別式　陳其邁頒褒揚狀：市民的共同驕傲

軍人妻抱3子惡水逃生！女兒最愛「嚕嚕米」找到了變黑嚕嚕

卓榮泰視察光復災區　民眾站土石堆激動喊：要推土機！

古林睿煬復出2場降二軍　火腿季後賽再亮相？

22歲櫻花妹打工「意外產嬰」！她驚慌掐死女兒　提桶裝屍自首

工作10年終於買房　裝潢要找設計師嗎？過來人給建議

趙露思大逆襲！新戲零宣傳開播創驚人紀錄　公司突「包場力挺」傳和解

國道七號2030年完工　專家：房市助攻效果有限

不認國民黨主席支持郝龍斌　洪秀柱：我挺謀求兩岸統一的人選

35元「假伏特加」奪命！俄25人喝下中毒身亡　幼兒園女師被捕

AI生成大威脅...聲優緒方惠美籲：過世後仍盼大家記住活生生的我

「花蓮6歲女童」近況曝光　老鼠陪一夜重生！網暖哭：間接救了妹妹

5大「職場地雷」你中了嗎？　不小心踩到恐成同事眼中雷包

【一天沒停手】情侶變鏟子超人忙一天　總結「4字心得」曝

社會熱門新聞

軍人妻抱3子洪水中　1歲娃躲衣櫃心酸照片曝

即／光復再傳潰堤！大喊快跑驚惶逃離畫面曝

誆包養會送手機　運將激戰少女後放生北捷挨告

光復災民怒吼：官員只會來打卡

鏟子超人情侶檔忙一天　「4字心得」曝光

「惡臭→樟腦味」！鄰居回想全身發毛

英雄歸來！台中特搜隊步出車站獲如雷掌聲

高雄旗山血案！父女倒臥偏僻空地車內　1死1命危

台中老婦回家經過「魔鬼坡」！連摔2次不治

身分背景曝！高雄建商前負責人疑投資失利　載女兒外出中刀1死1傷

巷內驚見「蜷曲女屍」　特搜員也鼻酸了

「小沂」乾姑丈找到了！遺體漂40km被尋獲

高雄父女躺車內1死1重傷！母悲抵殯儀館

高雄小港詭異命案！冷氣墜落壯男死亡

更多熱門

相關新聞

網傳副總統勘災要災民迴避？　蕭美琴澄清：願傾聽！從沒要求迴避

網傳副總統勘災要災民迴避？　蕭美琴澄清：願傾聽！從沒要求迴避

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，近日各界捐物資、當志工一起協助災區重建。在此同時，網路上流傳一段電視媒體訪問災民的影片，指稱因副總統蕭美琴前往勘災，竟要求災民迴避，離開會議室；對此，蕭美琴28日澄清，她從未進去或要求使用會議室，她也都願意傾聽災民意見，沒有要求災民迴避或移地。

白冰冰出手救援花蓮！

白冰冰出手救援花蓮！

軍人妻抱3子惡水逃生！女兒最愛玩偶找到了

軍人妻抱3子惡水逃生！女兒最愛玩偶找到了

這次不吵了！卓榮泰、徐榛蔚、傅崐萁同框勘災

這次不吵了！卓榮泰、徐榛蔚、傅崐萁同框勘災

感謝小山貓超人！開外掛「進民宅鏟污泥」　災民笑了

感謝小山貓超人！開外掛「進民宅鏟污泥」　災民笑了

關鍵字：

馬太鞍溪堰塞湖空拍紅色警戒光復鄉

讀者迴響

熱門新聞

潰堤「撤離簡訊曝光」　2關鍵字難判危險性

軍人妻抱3子洪水中　1歲娃躲衣櫃心酸照片曝

即／光復再傳潰堤！大喊快跑驚惶逃離畫面曝

誆包養會送手機　運將激戰少女後放生北捷挨告

馬太鞍「全村的希望」！大馬村村長即時撤村　正確應變過程獲讚

光復災民怒吼：官員只會來打卡

鏟子超人情侶檔忙一天　「4字心得」曝光

徐榛蔚沿街慰問僅跳過他家！張峻：失落

可能有雙颱！　最新預測曝

「Creatrip購物商城」宣布：10/22結束服務

《中文怪物》狄伯仁爆紅！網曝是「600萬模具廠老闆」

《黑澀會》薔薔真的脫光！

光復站到了！列車長突廣播1段話　鏟子超人全哭了

日消防員假好心送她回家！秒變色狼性侵6小時

「惡臭→樟腦味」！鄰居回想全身發毛

更多

最夯影音

更多
軍人妻抱3子泡水裡「只剩1顆頭」　1歲娃躲衣櫃全身泥漿畫面曝

軍人妻抱3子泡水裡「只剩1顆頭」　1歲娃躲衣櫃全身泥漿畫面曝
全台鏟子超人湧花蓮救災！　列車長廣播致敬：感謝有你

全台鏟子超人湧花蓮救災！　列車長廣播致敬：感謝有你

57歲夏禕久違現身..當外婆了！　不想再婚「好女不侍二夫」

57歲夏禕久違現身..當外婆了！　不想再婚「好女不侍二夫」

這是路雲？！《濁流之爭》亂髮蓄鬍變地痞　攜手辛叡恩.朴栖含對抗貪腐政權

這是路雲？！《濁流之爭》亂髮蓄鬍變地痞　攜手辛叡恩.朴栖含對抗貪腐政權

「花蓮就是家一定要幫忙」烏克蘭網紅變鏟子超人　衝製麵行搬淤泥

「花蓮就是家一定要幫忙」烏克蘭網紅變鏟子超人　衝製麵行搬淤泥

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面