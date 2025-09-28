馬太鞍堰塞湖最新空拍！蓄水量剩600萬噸　維持紅色警戒

▲目前堰塞湖面積13.5公頃，相較9/27，減少1.5公頃，蓄水量600萬噸，蓄水量持續減少，約為原來量體之6.6%。（圖／花蓮分署提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣光復鄉馬太鞍堰塞湖潰壩造成重大災情，發生至已第6天，花蓮縣政府統計目前死亡人數17人、失聯人數7人、人員受傷110人，災區現場湧入各地熱心志工前來協助善後。林業保育署花蓮分署持續監控堰塞湖情況，28日以無人機進行空拍掌握湖體狀況。

▲先前集水區降雨仍有水量持續匯入湖區，目前仍維持紅色警戒。

花蓮分署以空拍機高空監測堰塞湖並說明如下：

一、28日以無人機空拍初判壩頂高度已降至82公尺(溢流後壩高已下切118公尺），今日上午水位1021公尺，湖區面積13.5公頃（相較9/27，減少1.5公頃)，蓄水量600萬噸，蓄水量持續減少，約為原來量體之6.6%。

二、依據航遙測分署9/27航拍成果顯示，壩體土石方已減少8810萬立方公尺（原2億立方公尺，剩56%），殘壩體積為1億1190萬立方公尺。

三、觀測無人機空拍影像發現湖水仍從溢流口持續沖刷，溢流水道兩側崩塌坡面仍不穩定，因先前集水區降雨仍有水量持續匯入湖區，目前仍維持紅色警戒。

四、目前林業保育署正研擬裝設水位計事宜，同時評估殘餘壩體安全、溢流水量及河道土砂等綜合條件，評估安全無虞後，才會降級或解除警戒。

五、將持續依最新資訊評估殘餘壩體安全及分析堰塞湖災害風險，更新情境模擬(如降雨情境、地震情境及河道水位異常)，動態調整警戒等級與應變機制，適時啟動必要之疏散撤離措施。

