國3紫爆時速僅3公里　國道下午12路段易壅塞

▲國3環東-南港南向路段出現紫爆，時速僅3公里。（圖／取自高速公路局1968網站）
記者周湘芸／台北報導
今天為教師節連假次日，高速公路局表示，截至上午11時國道交通量為31.2百萬車公里，共有3事故釀成車流回堵，下午重點壅塞路段為北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里等12處；截至下午1時，國3環東-南港南向路段出現紫爆，時速僅3公里。
高公局表示，今天上午國道壅塞路段主要為國1北向圓山至汐止、國1南向湖口服務區至新竹，預估今天交通量為113百萬車公里。
根據高公局路況資訊，截至下午1時，北部路段出現車潮，國3環東-南港南向路段出現紫爆，時速僅3公里；國1堤頂-汐止端北向路段、汐止-五堵北向路段、湖口-湖口服務區南向路段、國3木柵-南深路北向路段時速不到40公里。
高公局指出，今天國道發生多起事故，如9時54分於國1南向34.7公里發生3小客車追撞事故占用外線車道，造成回堵1公里；9時55分於國1北向164.6公里發生2小客追撞事故占用內側車道，造成回堵2公里；10時18分於國1北向323.9公里發生2小客車追撞事故占用內側車道，造成回堵2公里等，目前事故均已排除，對國道交通順暢造成影響。
今天各地多雲到晴，高公局研判，尖峰時段將有大量旅遊車潮，今天下午重點壅塞路段為北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5南向南港系統-頭城，北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向舊正-霧峰系統；國10西向仁武-左營端等路段，建議國5南向用路人於傍晚5時後出發。
