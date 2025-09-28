　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

國3紫爆時速僅3公里　國道下午12路段易壅塞

▲國3環東-南港南向路段出現紫爆，時速僅3公里。（圖／取自高速公路局1968網站）

▲國3環東-南港南向路段出現紫爆，時速僅3公里。（圖／取自高速公路局1968網站）

記者周湘芸／台北報導

今天為教師節連假次日，高速公路局表示，截至上午11時國道交通量為31.2百萬車公里，共有3事故釀成車流回堵，下午重點壅塞路段為北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里等12處；截至下午1時，國3環東-南港南向路段出現紫爆，時速僅3公里。

高公局表示，今天上午國道壅塞路段主要為國1北向圓山至汐止、國1南向湖口服務區至新竹，預估今天交通量為113百萬車公里。

根據高公局路況資訊，截至下午1時，北部路段出現車潮，國3環東-南港南向路段出現紫爆，時速僅3公里；國1堤頂-汐止端北向路段、汐止-五堵北向路段、湖口-湖口服務區南向路段、國3木柵-南深路北向路段時速不到40公里。

高公局指出，今天國道發生多起事故，如9時54分於國1南向34.7公里發生3小客車追撞事故占用外線車道，造成回堵1公里；9時55分於國1北向164.6公里發生2小客追撞事故占用內側車道，造成回堵2公里；10時18分於國1北向323.9公里發生2小客車追撞事故占用內側車道，造成回堵2公里等，目前事故均已排除，對國道交通順暢造成影響。

今天各地多雲到晴，高公局研判，尖峰時段將有大量旅遊車潮，今天下午重點壅塞路段為北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5南向南港系統-頭城，北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向舊正-霧峰系統；國10西向仁武-左營端等路段，建議國5南向用路人於傍晚5時後出發。

09/27 全台詐欺最新數據

328 1 7395 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

聯合靈堂搭建完成！17遺體仍有2具無名　禮儀超人曝沈重心情
驚見「蜷曲女屍」！疑遭黑水破門捲出　特搜員鼻酸
吊車大王「40億白宮開放參觀」　超扯塞爆畫面曝光
男星救災「突被通知水要來了」！　逃竄畫面曝
罹難者慰問金加碼至100萬！　傷患25萬、房屋損壞再加10萬
快訊／再傳潰堤！大喊快跑逃離畫面曝　縣府急說明
賴清德下令：再增派兵力投入　中秋節前完成清淤

教師節談教育改革　綠委曝新會期三大方向

教師節談教育改革　綠委曝新會期三大方向

今（28日）為教師節，民進黨立委范雲表示，感謝辛苦教育從業人員，教育品質的提升，需讓教師能在課堂上發揮專業，有安心的教學環境。過去一年，她積極推動多項教師權益政策，但仍有許多困境待解，立院新會期將持續聚焦「待遇要提升、人力要穩定、職場要安全」三大改革方向，期盼打造友善教師的教學現場，落實「均優」的教育願景。

凌晨國道交通量為平日1.3倍　高公局公布上午7易塞路段

凌晨國道交通量為平日1.3倍　高公局公布上午7易塞路段

國道18處地雷熱點　國5北上車潮料「塞到半夜」

國道18處地雷熱點　國5北上車潮料「塞到半夜」

明國道18處地雷路段　國5北上恐一路塞到午夜

明國道18處地雷路段　國5北上恐一路塞到午夜

教師節連假前一天！教授「傳1則訊息」@All

教師節連假前一天！教授「傳1則訊息」@All

國道教師節車潮

軍人妻抱3子洪水中　1歲娃躲衣櫃心酸照片曝

潰堤「撤離簡訊曝光」　2關鍵字難判危險性

徐榛蔚沿街慰問僅跳過他家！張峻：失落

可能有雙颱！　最新預測曝

光復災民怒吼：官員只會來打卡

即／光復再傳潰堤！大喊快跑驚惶逃離畫面曝

馬太鞍「全村的希望」！大馬村村長即時撤村　正確應變過程獲讚

鏟子超人情侶檔忙一天　「4字心得」曝光

《黑澀會》薔薔真的脫光！

日消防員假好心送她回家！秒變色狼性侵6小時

「惡臭→樟腦味」！鄰居回想全身發毛

光復站到了！列車長突廣播1段話　鏟子超人全哭了

誆包養會送手機　運將激戰少女後放生北捷挨告

鏟子超人赴花蓮巧遇爸爸　才知他也跑來救災

賑災基金會：捐款直接撥給災民

軍人妻抱3子泡水裡「只剩1顆頭」　1歲娃躲衣櫃全身泥漿畫面曝

軍人妻抱3子泡水裡「只剩1顆頭」　1歲娃躲衣櫃全身泥漿畫面曝
全台鏟子超人湧花蓮救災！　列車長廣播致敬：感謝有你

全台鏟子超人湧花蓮救災！　列車長廣播致敬：感謝有你

57歲夏禕久違現身..當外婆了！　不想再婚「好女不侍二夫」

57歲夏禕久違現身..當外婆了！　不想再婚「好女不侍二夫」

這是路雲？！《濁流之爭》亂髮蓄鬍變地痞　攜手辛叡恩.朴栖含對抗貪腐政權

這是路雲？！《濁流之爭》亂髮蓄鬍變地痞　攜手辛叡恩.朴栖含對抗貪腐政權

「花蓮就是家一定要幫忙」烏克蘭網紅變鏟子超人　衝製麵行搬淤泥

「花蓮就是家一定要幫忙」烏克蘭網紅變鏟子超人　衝製麵行搬淤泥

