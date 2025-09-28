國3紫爆時速僅3公里　國道下午12路段易壅塞

今（28日）為教師節，民進黨立委范雲表示，感謝辛苦教育從業人員，教育品質的提升，需讓教師能在課堂上發揮專業，有安心的教學環境。過去一年，她積極推動多項教師權益政策，但仍有許多困境待解，立院新會期將持續聚焦「待遇要提升、人力要穩定、職場要安全」三大改革方向，期盼打造友善教師的教學現場，落實「均優」的教育願景。