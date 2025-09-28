「感謝教師就要讓教師安心」　綠委曝新會期三大改革方向

▲民進黨立委范雲。（圖／記者李毓康攝）

記者詹詠淇／台北報導

今（28日）為教師節，民進黨立委范雲表示，感謝辛苦教育從業人員，教育品質的提升，需讓教師能在課堂上發揮專業，有安心的教學環境。過去一年，她積極推動多項教師權益政策，但仍有許多困境待解，立院新會期將持續聚焦「待遇要提升、人力要穩定、職場要安全」三大改革方向，期盼打造友善教師的教學現場，落實「均優」的教育願景。

范雲提到，過去一年立委任內，已成功爭取代理教師年資敘薪、偏鄉教育學分班擴大開設、行政減量與副組長增設、提出職安法修正草案、推動校園職場霸凌防治、學輔法三讀增加專輔人力待遇。這些努力，都是要讓老師更能專注於教學本業，發揮專業提升教育品質。

范雲續指，雖然改革逐步兌現，但教育現場仍有諸多問題待解，她將持續關注教師權益的三大重點：待遇、人力、安全，為老師們打造更好的授課環境。

范雲指出，教師待遇的提升是首要呼籲。目前高中以下導師費3,000元，多年未調整，早已不足以反映導師繁重的班級經營與行政工作，將推動導師費盡速調漲。對於輔導老師長期承受高壓，卻沒有職務加給的困境，她也將請教育部和人事總處研議對策。談及代理教師雖已修法保障年資，但基層仍有不採計或敘薪卡關情況，影響師資穩定，她已請國教署擬定統一指引，保障代理教師敘薪權益。

在人力方面，范雲強調，穩定師資是核心對策。各縣市教師甄選名額開缺起伏過大，造成師資供給不穩定，教育部應提出短中長期缺額預測，建立穩定開缺的協調機制，並適度協調跨縣市協調甄選日期，避免撞期。她也再次呼籲推動行政減量與專職人力，並持續關注偏鄉師資學分班的擴大開設。

至於職場安全，范雲指出，校園職場霸凌與教師濫訴問題日益嚴重，將持續推動校園職場霸凌法制化。她已於5月提出職安法修正草案，徵詢納入教師團體意見，希望盡速建立職場霸凌申訴、再申訴的完整制度。同時，對日漸嚴重的教師濫訴問題，她徵詢許多意見，初步討論朝向研擬不受理案件樣態、統計校事會議案件樣態，討論建立名譽回復與補償機制等制度改革方向，避免教師承受過大壓力。

最後，范雲表示，在教師節的日子，應給予所有教育工作者最深的感謝與支持。她將持續透過問政，推動穩定師資的安全職場，讓教師能夠專心教學，共同打造優質的教育環境。