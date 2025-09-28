　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

英國研究：喝酒能夠提升外語能力、發音更標準！

▲▼喝酒。（圖／VCG）

▲英國研究發現，適當喝酒能減少語言恐懼。（圖／VCG）

記者羅翊宬／綜合報導

英國研究團隊最新實驗發現，少量酒精可能有助於提升外語能力，尤其在發音表現上更為準確。該研究結果今年獲得2025年「搞笑諾貝爾獎」和平獎肯定，證明科學研究也能兼具趣味與啟發性。研究團隊強調，這並不代表鼓勵飲酒，過量飲酒仍可能對健康與行為造成危害。

根據《泰晤士報》，英國巴斯大學（University of Bath）研究團隊邀請了50名德國人參與實驗，讓他們分別飲用少量含酒精飲品或無酒精飲品後，以荷蘭語進行對話。所有參與者皆有學習荷蘭語的經驗。對話內容由荷蘭母語人士進行評估，結果顯示，飲用酒精的受試者在發音上明顯優於未飲酒者。

研究團隊分析，酒精能夠降低受試者的語言焦慮，進而提升外語流暢度。

該研究由科學家柯斯伯根（Inge Kersbergen）博士領導。她指出，這項實驗證明，即便是看似簡單的問題，也可能帶來對人類行為的意外洞察。科學可以嚴謹，也可以有趣。該研究的趣味性與創新性，使其在每年超過9000件提名中脫穎而出，成為僅有的10個得獎研究之一。

不過，研究團隊也特別提醒，這項結果僅適用於受控環境下的少量飲酒。過量飲酒不僅會影響運動能力與認知表現，還可能帶來健康風險，因此不應以此作為飲酒的正當理由。

據悉，搞笑諾貝爾獎（Ig Nobel Prize）從1991年創立以來，即致力表彰那些能以幽默或意外方式激發科學好奇心的研究。今年的和平獎授予這項酒精與外語能力研究，也讓公眾重新關注日常生活中看似微不足道的科學現象，並引發討論。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
328 1 7395 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
聯合靈堂搭建完成！17遺體仍有2具無名　禮儀超人曝沈重心情
驚見「蜷曲女屍」！疑遭黑水破門捲出　特搜員鼻酸
吊車大王「40億白宮開放參觀」　超扯塞爆畫面曝光
男星救災「突被通知水要來了」！　逃竄畫面曝
罹難者慰問金加碼至100萬！　傷患25萬、房屋損壞再加10萬
快訊／再傳潰堤！大喊快跑逃離畫面曝　縣府急說明
賴清德下令：再增派兵力投入　中秋節前完成清淤

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

英國研究：喝酒能夠提升外語能力、發音更標準！

妻浮潛遭沖走！日51歲翁「死命游」救回老婆　靠岸後離奇倒地亡

美碼頭酒吧槍擊3死8傷！　槍手船上開火「掃射用餐民眾」

iPhone充電限制80%能延長電池壽命？　記者連兩年實測：不值得

存錢給愛妻驚喜！泰男回家途中車禍亡　坐墊下「翻出情書」超心碎

菲律賓釀11死　「博羅依颱風」直撲越南！1.5萬人急撤、4機場關閉

媽媽只來得及抱1人！目睹雙胞胎另一子拋飛車外亡　大馬恐怖車禍

俄大規模空襲！轟炸機攻擊烏克蘭　波蘭關閉部分空域出動戰機

婚禮變惡夢！新郎「與新娘共舞」突倒地猝逝　現場畫面曝

美軍擬「入境打擊」委內瑞拉販毒集團　NBC：最快幾周內出動

軍人妻抱3子泡水裡「只剩1顆頭」　1歲娃躲衣櫃全身泥漿畫面曝

全台鏟子超人湧花蓮救災！　列車長廣播致敬：感謝有你

57歲夏禕久違現身..當外婆了！　不想再婚「好女不侍二夫」

這是路雲？！《濁流之爭》亂髮蓄鬍變地痞　攜手辛叡恩.朴栖含對抗貪腐政權

「花蓮就是家一定要幫忙」烏克蘭網紅變鏟子超人　衝製麵行搬淤泥

英國研究：喝酒能夠提升外語能力、發音更標準！

妻浮潛遭沖走！日51歲翁「死命游」救回老婆　靠岸後離奇倒地亡

美碼頭酒吧槍擊3死8傷！　槍手船上開火「掃射用餐民眾」

iPhone充電限制80%能延長電池壽命？　記者連兩年實測：不值得

存錢給愛妻驚喜！泰男回家途中車禍亡　坐墊下「翻出情書」超心碎

菲律賓釀11死　「博羅依颱風」直撲越南！1.5萬人急撤、4機場關閉

媽媽只來得及抱1人！目睹雙胞胎另一子拋飛車外亡　大馬恐怖車禍

俄大規模空襲！轟炸機攻擊烏克蘭　波蘭關閉部分空域出動戰機

婚禮變惡夢！新郎「與新娘共舞」突倒地猝逝　現場畫面曝

美軍擬「入境打擊」委內瑞拉販毒集團　NBC：最快幾周內出動

台南市馳援花蓮清淤與物資支援　黃偉哲：攜手共渡難關

神救援！光復災民小腿感染「爛成腐肉」　高雄醫師當場開刀清創

香港氫燃料洗街車上路　所需電池量比純電車少

光復災後重建防疫也不鬆懈！陳瑩促公費疫苗擴大對象　1.2萬人受惠

花蓮汽車墳場曝！災民怨拖吊報廢車遭收5千　業者曝：找縣府免費

0923聯合靈堂搭建完成！17遺體仍有2具無名　禮儀超人曝沈重心情

把人生用在自己身上　5個習慣讓你更有效利用時間

鄰長曝災區70位老人家領不到便當！花蓮縣府：由3系統機動供應

知名品牌養生壺爆炸！　一歲孩童全身40％大面積燙傷

距離「史上總得分最高控衛」只差506分　威少仍在NBA失業中

【重返災後家園】她憶當下：從裡面逃生出來真的撿回一條命

國際熱門新聞

日消防員假好心送她回家！秒變色狼性侵6小時

有錢人逛街6特徵　一眼看出鈔能力

以色列總理聯合國大會演說　多國代表離席

南韓汗蒸幕氣爆！　28人輕重傷

花蓮16死82傷！BBC揭災情慘重5關鍵

慘況曝！印度造勢大會爆踩踏　釀36死58傷

北韓隨機抽查巨乳妹！2女隆乳遭公審羞辱

日上修南海海槽地震機率　30年內達90％

「博羅依颱風」直撲越南！1.5萬人急撤

美前官員：台灣面對川普　要把握強化國防、對美投資的好牌

日本女市長爆帶「已婚男下屬」開房10次！

「4少女慘死」34年懸案偵破！　DNA揭真相

日2歲女童體重僅6kg！遭父母虐死

川普派兵進駐波特蘭　授權必要時動用武力

更多熱門

相關新聞

搞笑諾貝爾獎！牛身上塗「斑馬紋」可防蚊

搞笑諾貝爾獎！牛身上塗「斑馬紋」可防蚊

第35屆搞笑諾貝爾獎（Ig Nobel Prize）週四（18日）於美國波士頓大學揭曉，多項趣味橫生又發人深省的研究脫穎而出。其中，日本研究團隊憑「在牛身上塗上斑馬條紋以減少昆蟲叮咬」的實驗，榮獲「生物學獎」，連續第19年為日本科學界帶來殊榮。

驚悚畫面曝！休旅疑藏毒撞幼園　駕駛死亡另2傷　

驚悚畫面曝！休旅疑藏毒撞幼園　駕駛死亡另2傷　

「半夜不能亂走的鬼城」翻身擊敗天龍國？　在地揭房價天花板

「半夜不能亂走的鬼城」翻身擊敗天龍國？　在地揭房價天花板

喝酒傷身傷心　花蓮7家戒治醫院協助走出酒癮

喝酒傷身傷心　花蓮7家戒治醫院協助走出酒癮

關鍵字：

英國研究搞笑諾貝爾獎喝酒外語能力

讀者迴響

熱門新聞

軍人妻抱3子洪水中　1歲娃躲衣櫃心酸照片曝

潰堤「撤離簡訊曝光」　2關鍵字難判危險性

徐榛蔚沿街慰問僅跳過他家！張峻：失落

可能有雙颱！　最新預測曝

光復災民怒吼：官員只會來打卡

即／光復再傳潰堤！大喊快跑驚惶逃離畫面曝

馬太鞍「全村的希望」！大馬村村長即時撤村　正確應變過程獲讚

鏟子超人情侶檔忙一天　「4字心得」曝光

《黑澀會》薔薔真的脫光！

日消防員假好心送她回家！秒變色狼性侵6小時

「惡臭→樟腦味」！鄰居回想全身發毛

光復站到了！列車長突廣播1段話　鏟子超人全哭了

誆包養會送手機　運將激戰少女後放生北捷挨告

鏟子超人赴花蓮巧遇爸爸　才知他也跑來救災

賑災基金會：捐款直接撥給災民

更多

最夯影音

更多
軍人妻抱3子泡水裡「只剩1顆頭」　1歲娃躲衣櫃全身泥漿畫面曝

軍人妻抱3子泡水裡「只剩1顆頭」　1歲娃躲衣櫃全身泥漿畫面曝
全台鏟子超人湧花蓮救災！　列車長廣播致敬：感謝有你

全台鏟子超人湧花蓮救災！　列車長廣播致敬：感謝有你

57歲夏禕久違現身..當外婆了！　不想再婚「好女不侍二夫」

57歲夏禕久違現身..當外婆了！　不想再婚「好女不侍二夫」

這是路雲？！《濁流之爭》亂髮蓄鬍變地痞　攜手辛叡恩.朴栖含對抗貪腐政權

這是路雲？！《濁流之爭》亂髮蓄鬍變地痞　攜手辛叡恩.朴栖含對抗貪腐政權

「花蓮就是家一定要幫忙」烏克蘭網紅變鏟子超人　衝製麵行搬淤泥

「花蓮就是家一定要幫忙」烏克蘭網紅變鏟子超人　衝製麵行搬淤泥

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面