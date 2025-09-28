英國研究：喝酒能夠提升外語能力、發音更標準！

▲英國研究發現，適當喝酒能減少語言恐懼。（圖／VCG）

記者羅翊宬／綜合報導

英國研究團隊最新實驗發現，少量酒精可能有助於提升外語能力，尤其在發音表現上更為準確。該研究結果今年獲得2025年「搞笑諾貝爾獎」和平獎肯定，證明科學研究也能兼具趣味與啟發性。研究團隊強調，這並不代表鼓勵飲酒，過量飲酒仍可能對健康與行為造成危害。

根據《泰晤士報》，英國巴斯大學（University of Bath）研究團隊邀請了50名德國人參與實驗，讓他們分別飲用少量含酒精飲品或無酒精飲品後，以荷蘭語進行對話。所有參與者皆有學習荷蘭語的經驗。對話內容由荷蘭母語人士進行評估，結果顯示，飲用酒精的受試者在發音上明顯優於未飲酒者。

研究團隊分析，酒精能夠降低受試者的語言焦慮，進而提升外語流暢度。

該研究由科學家柯斯伯根（Inge Kersbergen）博士領導。她指出，這項實驗證明，即便是看似簡單的問題，也可能帶來對人類行為的意外洞察。科學可以嚴謹，也可以有趣。該研究的趣味性與創新性，使其在每年超過9000件提名中脫穎而出，成為僅有的10個得獎研究之一。

不過，研究團隊也特別提醒，這項結果僅適用於受控環境下的少量飲酒。過量飲酒不僅會影響運動能力與認知表現，還可能帶來健康風險，因此不應以此作為飲酒的正當理由。

據悉，搞笑諾貝爾獎（Ig Nobel Prize）從1991年創立以來，即致力表彰那些能以幽默或意外方式激發科學好奇心的研究。今年的和平獎授予這項酒精與外語能力研究，也讓公眾重新關注日常生活中看似微不足道的科學現象，並引發討論。