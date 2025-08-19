　
喝酒傷身傷心！花蓮7家戒治醫院協助走出酒癮　每年最高4萬補助

▲▼花蓮衛生局表示，民眾有意願且符合資格，每人每年最高4萬元醫療戒治費用補助。（圖／花蓮衞生局提供，下同）

花蓮衛生局表示，民眾有意願且符合資格，每人每年最高4萬元醫療戒治費用補助。（圖／花蓮衞生局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

過量飲酒讓健康亮起紅燈，家庭、工作也受到影響，針對酒後駕駛的罰則也越來越重，為自己更為了家人朋友，花蓮縣身心健康及成癮防治所協助您改善飲酒習慣，與轄內7家指定戒治機構醫院合作，提供酒癮戒治服務。

花蓮衛生局表示，民眾有意願且符合資格，每人每年最高4萬元醫療戒治費用補助，包含門

花蓮縣衛生局朱家祥局長表示，酒癮者常因缺乏病識感，未至醫療機構接受完善之治療，再者許多酒癮者因就業、經濟不佳等因素考量，而降低治療之動機，導致問題飲酒行為更形惡化，因此，補助酒癮者醫療費用，以避免經濟或動機不足等因素遲遲未就醫。

▲▼民眾可透過自填式華人飲酒問題篩檢問卷，初步了解自己是否有飲酒相關的風險。

▲▼民眾可透過自填式華人飲酒問題篩檢問卷，初步了解自己是否有飲酒相關的風險。

朱家祥同時表示，除醫療治療外也需家屬及親友間給予情緒支持、肯定與陪伴，以提升酒癮者戒酒動機，協助重返正常生活。例如遠離喝酒的朋友及場合，良好的生活習慣及休閒活動等。還有工作及生活的穩定也是不可或缺的一環，家人朋友的支持，更可以在挫折發生時，給予個案最大的幫忙，避免再度想到以酒精來逃避，再次陷入酒癮的泥淖中，當不幸酒精上癮時，求助於醫療的專業，一定能帶來一線生機。
 
民眾可透過自填式華人飲酒問題篩檢問卷，初步了解自己是否有飲酒相關的風險，問卷內容如下：
1.「你曾經不想喝太多，後來卻無法控制而喝酒過量嗎？」
2.「家人或朋友為你好而勸你少喝一點酒嗎？」
3.「對於喝酒這件事，你會覺得不好或感到愧疚嗎？」
4.「你曾經早上一起床尚未進食之前，就要喝一杯才覺得比較舒服穩定？」，
以上四個問題，有一題為「是」，建議您儘早接受衛教諮詢，或尋求專業醫療協助，及早照顧自己的健康。

▲▼花蓮衛生局表示，民眾有意願且符合資格，每人每年最高4萬元醫療戒治費用補助。（圖／花蓮衞生局提供，下同）
 
花蓮縣身心健康及成癮防治所呼籲，有問題性飲酒或酒癮民眾，勇敢尋求專業協助，及早接受治療，重拾健康生活。

歡迎撥打台灣戒酒暨酒癮防治中心免費諮詢專線：0800-255959（愛我 無酒無酒），花蓮縣身心健康及成癮防治所網站http://dapc.hlshb.gov.tw查詢，或撥打03-8351885轉324由專人提供諮詢服務。

七家指定戒治服務醫院：
花蓮慈濟醫院、衛生福利部花蓮醫院、國軍花蓮總醫院、門諾醫院壽豐分院、台北榮民總醫院鳳林分院、台北榮民總醫院玉里分院及衛生福利部玉里醫院。

協會弱勢童遭罰跪10分鐘　彰化縣社會處開罰

彰化縣伸港鄉爆體罰爭議！前陳姓女理事長被指控在課後照顧班中，無故要求兩名弱勢學童當眾下跪，時間長達10分鐘，原因竟疑似「吵到老師滑手機」。縣府火速調查，陳雖然解釋當時是因小孩拿筷子在嬉鬧互戳，當下才要2男童下跪制止，社會處以「不當管教」開罰3萬元並停止對該協會補助。

機車族駕訓補助「最高領3800元」　11月底截止

遭爆「零日攻擊」導演拿2872萬就安基金補助　勞動部發聲明否認

丹娜絲颱風台南創新作為啟動最快復原經費逾16億補助全國最多

政院增200億「強化電力系統」　全民普發1萬要再多花10億作業費

