澎湖上尉排長遭爆酒駕！邊開車邊喝「保力達」　海巡署：依法處理

記者陳洋、劉人豪／澎湖報導

於馬公任職的黃姓上尉排長，遭爆邊開車邊喝保力達，還批評說「這種人還可以續簽，真的是沒天理」。對此，海巡署金馬澎分署指出，已責成督察單位進行調查，如確有違法、違紀情事，將依法處理。

民眾在臉書社團「爆料海巡2.0」發文指出，現職馬公最大港黃姓上尉排長，從下單位少尉開始就因為在安檢所所內飲酒被懲處，原本要調職接任副主管，但因為當時候的隊長跟黃姓上尉親戚不錯，所以電話紀錄直接改，時過約2年終於被放出來接副主管！

爆料民眾表示，黃姓上尉不喝保力達手會抖，大中午的跑去廟前涼亭喝酒，也不聽同仁勸，甚至還覺得同仁在打小報告，現在調職到了馬公最大港依舊學不乖，從來沒有聽說過進排長寢室還要請示進入的，並附圖黃姓上尉開車喝保力達，「如果你說你是拿保力達的瓶子當水壺那就太瞎了，柑仔店有在賣你保力達達裝水的嗎」。

海巡署金馬澎分署指出，獲知相關訊息後，已立即啟動內部調查機制，經查黃姓上尉於2021年任職沙港安檢所小隊長期間及2024年任職蒔裡前安檢所副主管時期，確實曾有違反勤務紀律及留守期間飲酒等行為，業經調查屬實且已依規定懲處在案。

海巡署金馬澎分署表示，針對社群媒體投書黃員行為不檢情形，金馬澎分署已責成督察單位進行調查，如確有違法、違紀情事，將依法處理。



