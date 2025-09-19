搞笑諾貝爾獎！牛塗「斑馬紋」可防蚊　蜥蜴愛吃起司披薩奪獎

▲兒嶋朋貴博士研究的「在牛身上塗上斑馬條紋以減少昆蟲叮咬」實驗，獲得搞笑諾貝爾生物學獎。（翻攝 Improbable Research YouTube頻道）

圖文／鏡週刊

第35屆搞笑諾貝爾獎（Ig Nobel Prize）週四（18日）於美國波士頓大學揭曉，多項趣味橫生又發人深省的研究脫穎而出。其中，日本研究團隊憑「在牛身上塗上斑馬條紋以減少昆蟲叮咬」的實驗，榮獲「生物學獎」，連續第19年為日本科學界帶來殊榮。

綜合外媒報導，這項研究由兒嶋朋貴博士領銜，發現將黑白條紋噴塗在牛身上，能有效減少高達50%的馬蠅叮咬機率，效果明顯優於傳統未處理或僅塗黑色條紋的牛隻。此成果不僅具科學意義，更可望成為替代殺蟲劑的環保方案，有利動物福利與人類健康。

▲研究顯示，將黑白條紋噴塗在牛身上，能有效減少高達50%的馬蠅叮咬機率。（翻攝 Improbable Research YouTube頻道）

兒嶋在領獎時特別脫下西裝，秀出內搭的斑馬紋襯衫。他說：「當我開始這個實驗時，就希望能拿到搞笑諾貝爾獎。現在得獎真的像夢一樣不可思議。」不過他也坦言，將這個方法廣泛應用於畜牧業上，仍面臨成本與操作的挑戰。

另一項獲獎的研究來自非洲多哥，研究團隊針對當地彩虹蜥蜴的飲食偏好進行實地觀察，發現牠們對四起司披薩表現出明顯偏愛，因此奪得「營養學獎」。

今年典禮以「消化」為主題，除了設有特製人體胃模型、濕紙巾作為紀念品外，當然也少不了觀眾向舞台投射紙飛機的傳統助興橋段。頒獎嘉賓皆為真正的諾貝爾獎得主，包括曾獲經濟學獎的杜芙洛（Esther Duflo）等人。

▲頒獎典禮少不了「觀眾投射紙飛機」的傳統橋段。（翻攝 Improbable Research YouTube頻道）

其他獲獎研究還包括：

心理學獎：研究自戀者在被告知「你很聰明」後的心理反應。

化學獎：科學家實驗食用鐵氟龍（Teflon）是否能增加飽足感卻不增加卡路里。

工程學獎：探討鞋櫃中臭鞋如何影響使用體驗。

航空獎：研究蝙蝠在飲酒後的飛行與迴聲定位能力退化情形。

物理學獎：分析義大利麵醬在加熱與拌煮過程中產生結塊的物理原因。

搞笑諾貝爾獎自1991年創立，旨在表揚那些「先讓人發笑，再發人省思」的研究成果。正如生物學家卡莉約克（Carly York）所言：「許多看似荒謬的實驗，其實隱藏著推動科學進展的關鍵啟發。」她指出，過去百年最重大醫療與科技突破，有很多原本都是出自於看似無厘頭的好奇心。

★《鏡週刊》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。



更多鏡週刊報導

黃仁勳脫皮衣罕穿燕尾服！160人國宴座位圖大揭密 川普、凱特王妃並肩坐

國寶變金塊！法老「3千年金手鐲」慘遭熔毀 館內員工偷走賤賣12萬

「超跑媽媽」腦麻兒小比辭世 歐陽靖哀悼：他讓我相信自己也做得到