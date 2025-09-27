黃國昌被爆指揮「政治狗仔」偷拍　記協：缺乏操守記者應受處罰

▲綠委王義川對此怒批，接下來會跟律師決定對黃國昌集團提告。（圖／記者李毓康攝）

記者陳致平／台北報導

有關「政治狗仔」風波，《鏡報》與多家媒體26日陸續報導，指稱民眾黨主席黃國昌指揮狗仔跟監，一名服務於公營媒體的S姓記者疑似牽涉其中，同時身兼台北司法記者聯誼會會長職務，中央社已證實並啟動專案調查。對此，台灣新聞記者協會（記協）發表嚴正聲明，呼籲全體媒體從業人員應恪守「第四權」精神，政治人物不可指揮與利用媒體攻擊政敵。

記協於聲明中指出，新聞記者作為「第四權」第一線執行者，獨立行政、立法、司法三權之外，受社會大眾所託，用以監督政府、維護公益、保障正義等功能，故以媒體從業人員理應作為替「全體讀者」服務為優先，新聞工作應恪守第四權精神。

▲中央通訊社已針對此事，啟動調查機制。（圖／翻攝自Google Maps）

記協說明，政治人物雖負有服務民眾、施政與監督等重要功能，然而，當媒體的第四權與握有行政資源或預算權力的政治人物以私利結合時，不僅喪失了社會賦予兩者的功能與期待，更可能戕害兩者之於民眾的信賴感。

記協強調，新聞工作應以民眾「知的權利」為優先，輔以公共利益、正確道德價值、國家安全及社會安定等高度，進行新聞報導，建議無論任何新聞報導，都要做好最基本的新聞平衡與比例原則，不誇大、不偏頗，做好新聞自律，才能贏得讀者尊重，對於缺乏操守的記者則應予處罰，以正視聽。

「政治人物請勿再假新聞報導、媒體爆料等之名，行政治鬥爭，侵犯隱私之實」，記協強調，任何指揮記者、組織狗仔、發動跟監、竊聽等種種不法及不齒之行為舉止，都應立即停止，如有新聞媒體從業人員遭受政治人物不當逼迫與對待，可向記協申訴，協會必定捍衛新聞自由，並尋求國際組織聲援。

記協最後說明，惟有良好的媒體環境，才有更優質的第四權監督功能，讓民眾各種聲音得以被聽見，輿論能發揮效果，讓社會得以更加進步、自由，並持續進步。