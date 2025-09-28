知名經紀人自爆　家變爭產風波

▲陳孝志多年投入非洲孩童關懷計畫，對於孩童的反饋相當感動，讓他堅持秉持良善，看到自家親姊長期軟禁母親，讓他無法理解。（陳孝志提供）



時常在臉書針砭時事的知名經紀人陳孝志，近日發出緊急求救文自揭家醜，陳孝志表示，今年2月姊姊突然向他表示85歲的母親罹患失智症，但母親卻透露醫生認為她沒有失智；後來，先是陳母指控姊姊拿走銀行存摺，二個禮拜後，卻又將名下房產贈與給姊姊，陳孝志聲稱由於母親已遭姊姊軟禁數月，他無法與母親取得聯絡，釐清背後真相，因此懷疑姊姊為奪產陷害85歲老母，目前已向台北地檢署聲請緊急保護令，希望能早日見到母親。

「為了媽媽的事，我已經二個禮拜沒有好好睡一覺了，但為救媽媽，我在所不惜！」陳孝志告訴本刊，今年２月，他的姊姊帶母親看醫生後，聲稱陳母罹患失智症，但陳母私下卻告訴陳，醫生評估後認為她並沒有失智，還要他不用擔心。

陳孝志說：「後來令人匪夷所思的事就連接發生，6月底，母親報警指姊姊拿走她的銀行存摺，14天後，卻又將名下房產贈與給姊姊，態度轉變之大，讓人覺得不合乎常理，沒多後，姊姊開始軟禁媽媽、更換媽媽的電話，不讓她任意出門，切斷她對外的聯繫。」

擔心陳母安危的陳孝志，期間多次上門要求探視母親，陳姊一見到陳就立刻報警，將人趕出門。某次，陳姊不在家，陳好不容易才見到母親，陳姊卻突然返家報警，陳母為護子向警方求情說:「他是我的兒子，拿東西給我吃，不行嗎？」警方卻告訴她「屋主是你女兒，因為她報警，你的兒子就得走人。」陳母當下無法接受還情緒失控，為安撫陳母情緒，陳決定先行離開。

▲陳母傳line訊息給陳孝志，告訴他陳姊有意代她管理財產，長期讓外傭監控、軟禁她，甚至出言威脅，讓陳母心寒。（陳孝志提供）

事後，陳姊仍不肯讓陳孝志上門，還出言警告其他人禁止替陳傳話給母親，7月時，不擅長打字的陳母外出洗頭，她趁外傭不注意，讓熟識店家幫忙傳line訊息給陳，陳才得知姊姊有意代母親管理財產，長期讓外傭監控、軟禁她，甚至威脅母親，讓陳母心寒。

某天，陳孝志意外得知自陳母正在服用失智藥，讓他感到不對勁，但其實根據檢查報告，陳母僅有「輕度認知障礙（CDR 0.5）」的狀況，被判定為「其他失憶症」，並未罹患失智症。陳詢問醫療人員，得知陳母服用的失智藥，包含兩種中樞神經抑制劑，及活化腦部血管的藥物。三種藥物若同時服用，導致陳母嗜睡、反應遲鈍，產生「偽失智」的後遺症，讓陳很擔心，詢問後得知是姊姊誇大媽媽的記憶問題誤導醫師，才會讓僅有輕度認知障礙母親服用失智藥。

▲陳孝志出示病歷，指控陳姊主觀認為陳母「財務支出有問題、重複問問題、記憶衰退長達一年」等問題，與事實不符，認為她有意誤導醫師。（陳孝志提供）

針對指控，陳孝志的姊姊否認，反控弟弟多次騷擾，她已連續多日報警，警察局、消防人員甚至社工已多次介入了解狀況。陳小姐表示，弟弟說謊還聯合外人，疑似騙取母親金錢，目前已提告。



