機組人員一路錯！男中風前提警訊全被忽視　美國航空判賠3.37億

美國加州聯邦法院近日裁定，美國航空（American Airlines）須賠償加州退休廚師普拉森西亞（Jesus Plasencia）及其妻子逾1,100萬美元（約新台幣3.37億元），原因是普拉森西亞搭機時中風，機組人員卻未依規採取適當醫療措施，延誤治療造成嚴重後果。

綜合外媒報導，案件發生於2021年11月，當時67歲的普拉森西亞與妻子塔凡齊斯（Ana Maria Marcela Tavantzis）搭乘美國航空從邁阿密飛往馬德里。飛機尚停在登機門時，普拉森西亞出現短暫失語及手部無法控制的症狀，其妻懷疑他可能中風，立即向空服員和機師求助。

然而，機組人員未遵循公司既定醫療程序，非但沒尋求醫療救助，也不聯繫航空公司的緊急醫療小組，甚至在與普拉森西亞開玩笑後仍批准班機起飛。飛行途中，普拉森西亞果真中風。雖有乘客提醒，機組人員僅要求鄰座乘客注意其狀況，並未通知機長或考慮緊急迫降。

抵達馬德里後，普拉森西亞被緊急送醫，在加護病房住院超過3週，之後搭乘空中救護機返回美國。至今，他已無法說話或書寫，需仰賴全天候照護，其妻成為主要照護者。夫妻倆主張，如果機組人員當時依規處理，他本可在邁阿密即時治療，病情可能不致惡化。

陪審團依據《蒙特婁公約》裁定美航存在過失，因機組人員未遵守醫療流程，最初判賠1,328萬美元（約新台幣4億元），但考量原告也有部分責任，賠償金減少27.5%，降至960萬美元（約新台幣2.92億元），加計利息後最終賠償1,106萬美元（約新台幣3.37億元）。

夫婦兩人的律師尼科爾森（Darren Nicholson）表示「美國航空對此類醫療緊急情況的反應如此糟糕，令人震驚。」另一位律師克羅（Hannah Crowe）指出，夫婦將用賠償金改善家中動線，方便輪椅通行。

美國航空事後則聲明「乘客的安全與健康永遠是我們最重視的。我們尊重陪審團裁決，但對結果並不認同，正在評估後續措施。」



