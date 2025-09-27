　
    • 　
>
「鏟子超人」徒步走入災區！ICU醫感動：感謝台灣人的善良

（翻攝自臉書@國營臺灣鐵路股份有限公司 ）

▲由台灣各角落前來的義工擠爆光復火車站。（翻攝自臉書@國營臺灣鐵路股份有限公司 ）

圖文／鏡週刊

花蓮馬太鞍溪堰塞湖23日溢流釀嚴重災情，各地「鏟子超人」陸續湧入花蓮光復災區，民眾自發帶著工具支援前線，社群媒體可看到相關超感人的一幕。台鐵表示會再加開列車，並感謝鏟子超人、煮飯超人、救援超人；奇美醫院加護醫學部醫師陳志金高喊，「感謝『鏟子超人』們！感謝台灣人的善良！」

台鐵公司昨（26日）於臉書發文指出，颱風過後，花蓮光復成為大家心中最掛念之地，更有許多超人踏上旅程支援前線，「有帶著鏟子，是第一時間投入的『鏟子超人』；有背著鍋具，是溫暖災區的『煮飯超人』；還有一群默默守護安全、搶修線路的『救援超人』。」每個背影都在為家園恢復而努力。

不少民眾自發帶著工具前往災區支援。（翻攝自臉書@國營臺灣鐵路股份有限公司 ）

▲民眾自發帶著工具前往災區支援。（翻攝自臉書@國營臺灣鐵路股份有限公司 ）

台鐵表示，為了讓所有超任順利抵達，9月27日至29日，台鐵除了原先加開列出外，再加開10班次，也協助民間團體購票，同時增加各級列車增停光復站，並於花東段對號列車開放站票，讓一車又一車的愛心力量，一路向東、直達光復。「穿過車門的那一瞬間，你就是守護台灣的超人！一個鏟子、一雙溫暖的手，凝聚起台灣人的勇氣與團結」。

陳志金今（27日）於臉書粉專撰文提及，有網友分享到台東海端鄉出差，搭乘406次列車時，發現車上載滿許多乘客，而且都是帶著「鏟子」及各式各樣工具的志工，「有的人甚至寧願加價、沒座位也要上車！然後，大家不約而同的，拿著工具在光復站下車，這畫面太震撼、太令人感動！」

慈濟志工也在現場幫忙。（翻攝自臉書@國營臺灣鐵路股份有限公司 ）

▲慈濟志工也在現場幫忙。（翻攝自臉書@國營臺灣鐵路股份有限公司 ）

「我喜歡台灣人的善良！」陳志金表示，儘管台灣人會因為政治立場不同，而一天到晚總是吵吵鬧鬧，但是每次遇到天災，大家總能不分彼此、捲起袖子投入，「台灣人熱心捐款更不用說了，感謝『鏟子超人』們，感謝台灣人的善良！」據《自由時報》報導，由於縣道193塞車，有鏟子超人直接下車走去災區幫忙。


09/26 全台詐欺最新數據

【超感動❤】南橫路斷！部落村民接力運物資彼此打氣

關鍵字：

陳志金鏟子超人鏡週刊

