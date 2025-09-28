遠離河岸！馬太鞍溪恐形成「第二個堰塞湖」　V形缺口持續下切

▲馬太鞍溪下游河道淤積嚴重，仍可能發生溢流情況。（圖／林保署花蓮分署提供）



記者張靖榕／綜合報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖災情已進入第5天，最新監測顯示壩體出現明顯的V形缺口，整體結構仍處於不穩定狀態。原先高達9100萬噸的蓄水量，如今僅剩約700萬噸，蓄水量僅剩約7.7％，水位也從1139公尺降至1025公尺。專家警告，若周邊鬆軟地質再度崩塌，可能形成新的堵水點，導致第二個堰塞湖形成，而下游河道也已嚴重淤積，無路可走的河水可能從堤防缺口流出，再次威脅下游居民。

林業及自然保育署花蓮分署今（27）日公布最新空拍影像顯示，儘管堰塞湖已經開始溢流，但壩體結構仍持續下切，尚未脫離危險。林業署指出，空勤總隊直升機空勘初判，壩頂高度已降至86公尺，估算水位為1025公尺、面積約15.5公頃、蓄水量約700萬噸，僅為原本蓄水量的7.7％。雖然27日空拍影像所見，水位與湖面面積無明顯變化，但壩體下切仍持續進行，湖水持續從V形溢流口沖刷壩體，顯示整體結構仍處於不穩定狀態。

▲根據空拍最新畫面估計，馬太鞍溪堰塞湖水位1025公尺，面積15.5公頃，蓄水量700萬噸。（圖／林保署花蓮分署提供）



V形溢流口不斷向下侵蝕壩體，最低處與壩頂的落差從24日的79公尺，擴大至25日的113公尺，26日再擴大至114公尺。堰塞湖面積已明顯縮減至15.5公頃，壩體砂石量比高峰時減少約40％。

雖然當地目前天氣放晴，無短期大規模降雨威脅，但由於集水區仍有持續水流匯入，壩體結構又顯脆弱，如果未來再有降雨或餘震，仍可能導致壩體再次崩塌，形成新的堰塞湖，進一步引發溢流或潰壩風險。

林業署提醒，雖然目前蓄水量已明顯降低，但因河道淤積情況嚴重，不排除部分區域仍可能出現水流改道甚至淹水情況，馬太鞍溪下游地區民眾近期須遠離河道。至於是否降級或解除紅色警戒，仍需視殘餘壩體的穩定性、溢流水量與河道排水能力進行綜合研判，不會貿然決定。