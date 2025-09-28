被「鏟子英雄」遺忘的家！災民怒吼：官員只會來打卡

記者許靖騏、劉邠如／花蓮報導

花蓮光復鄉發生史上空前巨災，因堰塞湖溢流，造成宛如「內陸海嘯」的情景在光復鄉上演！而在災情慘重的大同村，則有年輕人返鄉清理家園時感嘆，雖然「鏟子超人」媒體瘋狂報導，但在他們家卻還是缺乏人幫忙，連官員也是常常來了「拍了照就走」，感覺把災民當成打卡景點！

▲潘先生感嘆，官員都只是打卡後就閃人，住家淤泥根本沒人來幫忙清 。（圖／記者劉邠如攝）



74歲的卓金妹阿嬤，從年輕時在花蓮光復大同村出生，雖遠嫁台東，但在先生過世後，也選擇回到家鄉，她自認這是「落葉歸根」，但卻沒想到，會碰到此生從沒碰過的大洪水。



但不捨母親老家被毀，卓金妹的兒子潘先生，也遠從北部返回老家，協助母親打掃，但面對乾涸後堅硬如石的巨大泥堆，也是束手無策，連續工作多日，他癱坐在車上一臉無奈。

▲卓阿嬤的家一樓迄今仍是宛如第一天災難過後的場景，等不到重機具來幫忙 。（圖／記者劉邠如攝）



潘先生感嘆，自己是特意請假回家返回老家幫忙，但沒想到狀況比自己想像的更惡劣，爛泥乾涸後更是難靠純人力清運，大型家具「鑲死」在泥堆中，更是讓人無從打掃起，但如果沒有調度重機具的資源，就只能仰賴政府幫忙。



潘先生說「縣府應該起碼要有窗口可供聯絡，或者是說明清楚，是否以馬路還是巷道哪裡作為分界，來優先做清理，或是住家是否是居民自行處理。」



他會有這樣的感慨，恐怕也是因為雖然媒體報導愛心者眾「鏟子超人」從光復車站蜂擁而至光復，但鄉內近乎癱瘓的交通，讓愛心人手多聚集光復車站周圍，距離稍遠一點的巷弄，志工未必容易抵達。鄰近附近有些住家，也掛起「我需要志工幫忙」的求助標語！



以記者觀察，有時候一條同是爛泥的巷弄內，常常是幾戶人家，不同樣情。有時是幾家住宅是志工多到爆表「人滿為患」，但有些住宅卻是「乏人關心」，只見屋主和親人默默打掃，人力資源分配嚴重不均。



潘先生更感嘆，近日也見許多政府單位的人來拍照，但經過也就是拍照「打個卡」、「來拍個照就走了」，讓等不到援手的災民無比心酸，只覺得住家像是變了官員打卡景點，但照拍完了，人也閃了，家裡的淤泥還是一樣厚，災後復原仍感覺，遙遙無期。

▲有些居民等不到志工，貼出字條請求幫忙 。（圖／記者劉邠如攝）