生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

外籍鏟子超人滿身泥濘喊「我住花蓮」！15萬人被暖哭　身分被神出

▲外籍鏟子超人滿身泥濘，用流利中文回應「我住花蓮」，身分被神出。（圖／Threads網友eggegg2994授權提供，請勿隨意翻拍以免侵權）

▲外籍鏟子超人滿身泥濘，用流利中文回應「我住花蓮」，身分被神出。（圖／Threads網友eggegg2994授權提供，請勿隨意翻拍以免侵權）

記者柯振中／綜合報導

花蓮縣馬太鞍溪洪災重創光復鄉，事件發生後有大批民眾前往救災。一名女子在路上騎車時，發現有名外籍男子也參與救災行動，於是好奇開口詢問人是從哪裡來的，沒想到對方用流利中文回應了4個字，讓15萬網友不禁讚嘆「真的很愛台灣」。

這名女子在Threads上分享，近日騎車在路上時，發現一名騎乘機車、滿身泥濘的外籍男子，且腳踏板處還放了一把鏟子，讓她感到十分好奇，忍不住用英文詢問對方是從哪裡來的。

▲▼花蓮的災後重建工作仍在持續當中。（圖／記者白珈陽攝）

▲▼花蓮的災後重建工作仍在持續當中。（圖／記者白珈陽攝）

▲▼災後第5天，花蓮光復隨處可見成人高土堆。（圖／記者白珈陽攝）

沒想到，拋出問題以後，這名外籍男子並未以英文回覆，而是以流利的中文說出「我住花蓮」等4個字，讓女子感到相當驚訝。

女子的貼文發布至今，已有超過15萬人按讚，不少網友對此大讚，「他真的很愛台灣！甚至有台灣駕照！還很侃侃而談中文」、「他們哪是什麼外國人，是善良的台灣人」、「明明沒有說什麼，但他一句話卻那麼令人感動」、「不分國籍的愛」、「」簡直帥翻了，全台灣一起熱血一次。

此外，也許多學生認出，這名男子其實是位外師，「欸，是外師欸」、「這是我們學校外師」、「東華大學的老師」、「他是XX的Tim嗎」、「很好笑，我剛剛也覺得有點眼熟」、「是！我兒子在XX美語，從小一給Teacher Tim2帶到現在，雖然沒有給他上課了，但一直很喜歡溫暖的他。剛剛請兒子指認，真的是Teacher Tim。」

09/26 全台詐欺最新數據

462 3 5965 損失金額(元)

孫生「陷溺性癮」遭起訴　性侵偷拍還散布　5女受害未成年少女也不放過

孫生「陷溺性癮」遭起訴　性侵偷拍還散布　5女受害未成年少女也不放過
吊車大王出手救災

吊車大王出手救災

孝淵目標主唱：我是太妍　Tiffany笑「妳問過她嗎」

孝淵目標主唱：我是太妍　Tiffany笑「妳問過她嗎」

泥濘中「露出一顆頭」！狗困黑泥險滅頂…隊員手挖40分鐘救出

泥濘中「露出一顆頭」！狗困黑泥險滅頂…隊員手挖40分鐘救出

成美公堂140週年化身境教場域 文資論壇「從家出發」守護老屋

成美公堂140週年化身境教場域 文資論壇「從家出發」守護老屋

