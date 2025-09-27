　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

市場打工被強吻2秒！少女常半夜驚嚇哭醒　色老闆二審重判4月

▲難過,哭,小孩,孩子,悲傷,生氣,流淚。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲彰化1名少女在市場當搬菜工讀生遭雇主強吻身心受創，雇主二審改判4月徒刑。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者唐詠絮／彰化報導

一名在傳統市場打工的未滿18歲少女「小麗」（化名），在送貨途中慘遭雇主性騷擾，遭強吻2秒，一審依違反性騷擾防治法判處拘役60日，雇主犯後態度毫無悔意，更未求得其諒解，小麗至今仍夜夜驚醒哭泣，經檢方上訴，二審改判有期徒刑4月，得易科罰金，全案定讞。

依據判決書內容指出，案件發生在去年（2024年）9月7日下午，當時小麗搭乘雇主老闆的小貨車前往員林市送貨。沒想到，老闆突然將車停靠在省道路邊，轉頭就問她「妳有沒有一點點喜歡我？」小麗當場明確回絕：「沒有！」

老闆竟無視拒絕，先是以手指多次戳碰其左手臂，接著更要求她「轉頭看著我的眼睛」。老闆竟趁其不備，迅速將頭湊上前強吻得逞，時間長達2秒。小麗在驚嚇中奮力推開，立刻下車報警。

一審時，法官認定老闆有罪，但僅判處拘役60日。檢察官認為刑罰過輕，不足以懲戒惡行，因此提起上訴，該起事件對小麗造成的巨大陰影。事發後變得極度敏感、容易哭泣，只要看到相關新聞，表現出極度不安，經常半夜突然驚醒哭泣，需要家人陪伴，心理創傷至今仍未平復。

由於該名老闆犯後態度極差。在調解過程中，對案情避重就輕，未曾向小麗及其家人真誠道歉，更未達成和解或賠償損失，完全沒有展現悔意。相較於小麗一家所承受的痛苦，一審拘役60日判決「量刑過輕」，無法符合罪責相當的比例原則。

二審合議庭認定，被告身為雇主，明知小麗是未滿18歲的工讀生，身心發展尚未健全，卻為滿足私慾，利用業務權勢及單獨相處的機會進行性騷擾，行為應予嚴厲譴責，原判決撤銷，改判有期徒刑4月，得易科罰金，全案定讞。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害。
尊重身體自主權，請撥打110、113。
拒絕性騷擾，請撥打110、113。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
462 3 5965 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
鏟子超人赴花蓮才知「爸爸也來救災」！父子災區巧遇　全場讚爆
不付孝親費！老母「以房養老」　子女錯愕：繼承權恐飛了
快訊／連假第一天！男登長壽山猝倒　26人接力搶救仍不治
新竹排隊建案「33戶轉手全賺」　1戶獲利4千萬
一吃就上癮！他愛上1美食「全世界只有台南吃得到」　網讚：懂吃

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台中老婦回家經過「魔鬼坡」！連摔2次爬不起來　送醫搶救不治

快訊／連假第一天！59歲男登長壽山猝倒昏迷　26人接力搶救仍不治

高雄小港沿海二路驚見天坑　疑垃圾車重壓釀禍後輪陷落動彈不得

快訊／高雄塑膠工廠工安意外！工人遭電擊　命危搶救中

前男友結婚！她衝戶政事務所「押他回家逼復合」　為愛暴走下場曝

女士官長遭經國號發動機「吸入削頭奪命」　軍方無責任檢方簽結

花蓮縣政府攜手獸醫師公會、寵物保姆協會　啟動災區犬貓義診服務

體恤喪家！光復堰塞湖溢堤罹難者火化　花蓮4火化場皆不收費

屏東鹽埔苦瓜網「遭噴槍燒4個大洞」超扯畫面曝　農民傻眼報警

陸軍六軍團第三作戰區跨區馳援　250官兵挺進光復助救災

孫生「陷溺性癮」遭起訴　性侵偷拍還散布　5女受害未成年少女也不放過

吊車大王出手救災

孝淵目標主唱：我是太妍　Tiffany笑「妳問過她嗎」

花蓮堰塞湖空拍畫面曝！山壁瀑布灌入湖中　土石仍持續崩塌

泥濘中「露出一顆頭」！狗困黑泥險滅頂…隊員手挖40分鐘救出

虎媽鎖房5天　21歲女變黑脫皮死　高大成點出六大問題

台中老婦回家經過「魔鬼坡」！連摔2次爬不起來　送醫搶救不治

快訊／連假第一天！59歲男登長壽山猝倒昏迷　26人接力搶救仍不治

高雄小港沿海二路驚見天坑　疑垃圾車重壓釀禍後輪陷落動彈不得

快訊／高雄塑膠工廠工安意外！工人遭電擊　命危搶救中

前男友結婚！她衝戶政事務所「押他回家逼復合」　為愛暴走下場曝

女士官長遭經國號發動機「吸入削頭奪命」　軍方無責任檢方簽結

花蓮縣政府攜手獸醫師公會、寵物保姆協會　啟動災區犬貓義診服務

體恤喪家！光復堰塞湖溢堤罹難者火化　花蓮4火化場皆不收費

屏東鹽埔苦瓜網「遭噴槍燒4個大洞」超扯畫面曝　農民傻眼報警

陸軍六軍團第三作戰區跨區馳援　250官兵挺進光復助救災

前行政院長張俊雄辭世　卓榮泰哀悼：無私奉獻精神令人感念

鏟子超人赴花蓮才知「爸爸也來救災」！父子災區巧遇全場讚爆

奧德銳好投MVP！統一獅1比0完封雄鷹　終止大巨蛋6連敗

《大婢咒》少女被收養做奴長年受凌辱！　挖出祖墳「老母親屍體」下降頭復仇

台中老婦回家經過「魔鬼坡」！連摔2次爬不起來　送醫搶救不治

火腿總管、歐力士GM都來了！徐若熙最速154　6局無失分握勝投資格

30歲砸千萬買房　大馬女控訴：我名下的房產，連我自己都進不去

瘋狂進球效率！凱恩104場破百球　拜仁豪取開季5連勝

王彥程7局無失分奪第10勝　關鍵危機解決陽岱鋼

花蓮導演曝車站滿是「鐵鏟超人」　心繫故鄉災情卻要北上：心情複雜

【死裡逃生】狗狗困黑泥險滅頂獲救！住院大口進食

社會熱門新聞

軍人妻抱3子洪水中　1歲娃躲衣櫃心酸照片曝

少年董淪通緝犯　豪宅養「酒店紅牌」小三

21歲女慘死家中　高中同學哀痛爆內幕

光復84歲嬤遭洪水沖走！今市場內尋獲

救災生力軍！800台高壓水槍送到光復

光復阿嬤遭洪水沖走亡！黑狗守家門等她回來

花蓮光復湧入大量志工　災戶門口「貼7字」求助

「我們也是一份子」4千義工擠爆光復火車站

光復市區湧進數千「鏟子超人」人龍畫面曝

恐怖虎媽是累犯！20年前虐婆婆不給飯吃

即／尋獲1女遺體！民宅灌2m高泥沙被活埋　

女士官長遭「削頭」亡　軍方無責檢方簽結

馬太鞍溪堰塞湖水量剩7.7%　下游仍可能溢流

徐榛蔚在這裡！　花蓮縣府解答了

更多熱門

相關新聞

公布長相也沒用！酒駕慣犯照樣喝　這次超標4倍...狼狽自摔巷口

公布長相也沒用！酒駕慣犯照樣喝　這次超標4倍...狼狽自摔巷口

彰化一名53歲的江姓男子，已有多次酒駕前科，可說是法院「常客」，儘管才剛服刑出獄，今年5月間，又因酒後騎車自摔被送醫，測得高達每公升0.95毫克的酒精濃度，再度被依公共危險罪送辦。法院審理後，認為他無視法律且刑罰反應力薄弱，依累犯規定，加重判處10月徒刑。

透天厝火警8人逃生　電動車毀了屋頂也垮了

透天厝火警8人逃生　電動車毀了屋頂也垮了

南瑤宮祈安遶境展開　9天8夜行經9鄉鎮市

南瑤宮祈安遶境展開　9天8夜行經9鄉鎮市

即／48歲男倒脫水機旁　氣管位移當場死亡

即／48歲男倒脫水機旁　氣管位移當場死亡

童放沖天炮害鄰火燒厝　父母幫鄰修屋再罰3萬

童放沖天炮害鄰火燒厝　父母幫鄰修屋再罰3萬

關鍵字：

彰化雇主強吻果菜市場性騷擾防治法

讀者迴響

熱門新聞

軍人妻抱3子洪水中　1歲娃躲衣櫃心酸照片曝

少年董淪通緝犯　豪宅養「酒店紅牌」小三

光復「浴室超人」是她們！

有錢人逛街6特徵　一眼看出鈔能力

很擔心花蓮「台八女神親搬運物資」

南韓汗蒸幕氣爆！　28人輕重傷

家家「不用感謝政府」被炎上　紀曉君無奈發聲

快訊／「宣美超帥舞者」車炫承罹患血癌！　崩潰：我不喝酒也戒菸了

快訊／前行政院長張俊雄辭世　享壽87歲

嘉義移民署揭發　高雄SPA會館涉嫌性交易

「鏟子超人」湧花蓮災區！　共同語言只有3字

21歲女慘死家中　高中同學哀痛爆內幕

光復84歲嬤遭洪水沖走！今市場內尋獲

連假到花蓮！他拜託1事「根本無法救災了」

救災生力軍！800台高壓水槍送到光復

更多

最夯影音

更多
孫生「陷溺性癮」遭起訴　性侵偷拍還散布　5女受害未成年少女也不放過

孫生「陷溺性癮」遭起訴　性侵偷拍還散布　5女受害未成年少女也不放過
吊車大王出手救災

吊車大王出手救災

孝淵目標主唱：我是太妍　Tiffany笑「妳問過她嗎」

孝淵目標主唱：我是太妍　Tiffany笑「妳問過她嗎」

花蓮堰塞湖空拍畫面曝！山壁瀑布灌入湖中　土石仍持續崩塌

花蓮堰塞湖空拍畫面曝！山壁瀑布灌入湖中　土石仍持續崩塌

泥濘中「露出一顆頭」！狗困黑泥險滅頂…隊員手挖40分鐘救出

泥濘中「露出一顆頭」！狗困黑泥險滅頂…隊員手挖40分鐘救出

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面