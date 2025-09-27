市場打工被強吻2秒！少女常半夜驚嚇哭醒　色老闆二審重判4月

▲彰化1名少女在市場當搬菜工讀生遭雇主強吻身心受創，雇主二審改判4月徒刑。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者唐詠絮／彰化報導

一名在傳統市場打工的未滿18歲少女「小麗」（化名），在送貨途中慘遭雇主性騷擾，遭強吻2秒，一審依違反性騷擾防治法判處拘役60日，雇主犯後態度毫無悔意，更未求得其諒解，小麗至今仍夜夜驚醒哭泣，經檢方上訴，二審改判有期徒刑4月，得易科罰金，全案定讞。

依據判決書內容指出，案件發生在去年（2024年）9月7日下午，當時小麗搭乘雇主老闆的小貨車前往員林市送貨。沒想到，老闆突然將車停靠在省道路邊，轉頭就問她「妳有沒有一點點喜歡我？」小麗當場明確回絕：「沒有！」

老闆竟無視拒絕，先是以手指多次戳碰其左手臂，接著更要求她「轉頭看著我的眼睛」。老闆竟趁其不備，迅速將頭湊上前強吻得逞，時間長達2秒。小麗在驚嚇中奮力推開，立刻下車報警。

一審時，法官認定老闆有罪，但僅判處拘役60日。檢察官認為刑罰過輕，不足以懲戒惡行，因此提起上訴，該起事件對小麗造成的巨大陰影。事發後變得極度敏感、容易哭泣，只要看到相關新聞，表現出極度不安，經常半夜突然驚醒哭泣，需要家人陪伴，心理創傷至今仍未平復。

由於該名老闆犯後態度極差。在調解過程中，對案情避重就輕，未曾向小麗及其家人真誠道歉，更未達成和解或賠償損失，完全沒有展現悔意。相較於小麗一家所承受的痛苦，一審拘役60日判決「量刑過輕」，無法符合罪責相當的比例原則。

二審合議庭認定，被告身為雇主，明知小麗是未滿18歲的工讀生，身心發展尚未健全，卻為滿足私慾，利用業務權勢及單獨相處的機會進行性騷擾，行為應予嚴厲譴責，原判決撤銷，改判有期徒刑4月，得易科罰金，全案定讞。

