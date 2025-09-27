　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

花蓮洪災中央旅宿安置方案出爐　可住7＋7天、每日補助2000元

▲▼強颱「樺加沙」外圍環流帶來可觀雨量，導致花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，洪峰沖毀馬太鞍溪橋，大水漫入光復鄉市區造成極大災情，今（25）日光復雨勢停緩太陽露臉，居民把握空檔開始整理家園。（圖／記者李毓康攝）

▲花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，大水漫入光復鄉市區造成極大災情，居民把握空檔開始整理家園。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流造成重大災情，總統賴清德時允諾，災民在家園重整期間可以住在旅館、民宿，相關費用由中央負責。前進協調指揮所今（27日）宣布，移往旅宿安置的支持協助方案，住宿期限到114年10月底前適用，每人每日最高2000元補助，原則7日，必要可再延7日。總協調官、經濟部次長賴建信表示，這是短期因應方案，後續中央還會推出中長期協助災民的措施。

賴清德今天也在臉書宣布推出旅宿安置的方案。他表示，前幾天到花蓮的馬太鞍教會時，看到許多長者、小朋友，因為家園滿是泥濘，而睡在教堂椅上，讓他十分不捨，「我也承諾，災民短期住旅宿的住宿需求，政府一定要全力協助」。

賴清德強調，災後首要任務是清理家園、確保環境安全，讓生活秩序逐步恢復。這幾天也看到許多熱心的鏟子超人投入災區協助，衷心感謝大家的團結，也請務必注意安全。他說，中央一定會全力支持花蓮，確保災民生活一步步回歸正軌。光復加油！花蓮加油！

行政院長卓榮泰也說，週三他到馬太鞍教會探視國人同胞時，一位媽媽抱著寶貝孩子焦急地跟我說奶粉快要沒了；他說，一定要趕快找到更舒適、安全的地方，才能讓大家安心。總統昨天也強調，災區民眾短期住宿需求，政府要全力協助。

卓榮泰上午出席食農教育活動時提到，前天他去到那裡，總統說中央要來負責，要讓大家有一個安心的地方可以住。前一天他也跟所有在教會、在其他地區安置的村民說，一定要找一個好一點的地方讓大家能安心休息。

卓榮泰指出，經過2天的努力，行政院在花蓮設置的前進協調所透過當地跟全國旅館公會，已經洽妥30間旅館，騰出700間房間，「從此刻開始，有需要的就可以透過接駁方式進到當地旅館去」。

