搜救犬咪娜救災跌進泥坑！網不捨：罐罐加好加滿　現況曝光

▲搜救犬咪娜與領犬員康汶羽執行搜救任務。（圖／記者許宥孺翻攝）



記者許宥孺／高雄報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀重災，高雄市特搜隊持續救援，昨（26）日救災過程中發生小插曲，搜救犬「咪娜」因不熟悉地形，不慎掉進泥沼內，所幸咪娜自行爬出泥坑，不過救災風險也讓網友看了嚇出冷汗，直呼捨不得汪汪隊。領犬員康汶羽表示，咪娜返回基地後已由獸醫師檢查無異狀，後續返回高雄也會替犬隻進一步身體檢查。

高雄特搜隊於花蓮協助救援，動員17輛救災救護車輛、45名搜救人員、5隻搜救犬。昨日搜救犬咪娜在一處殘破屋舍搜索時，不慎掉入泥沼內，當下發出聲響，所幸領犬員立即發現，也鼓勵咪娜自行爬起。

網友看到影片後直呼不捨，「懇請多注意犬英雄們的安全，牠們可是沒有任何裝備下在搜救的」、「可憐的孩子，一定嚇壞了！！腳腳有受傷嗎！」、「狗狗都要平安歸隊喔」、「請要好好保護我們的搜救犬啊，牠們是都沒有保護裝備在身上的」。

▲領犬員康汶羽說明咪娜健康狀況。（圖／記者許宥孺翻攝）



領犬員康汶羽表示，謝謝大家對咪娜的關心與愛護，昨天隨隊執行任務時，遇到民眾反應住家傳出異味，請特搜隊進入查看，隊員評估搜救環境後，認為可以讓搜救犬執行任務，因此讓咪娜進入搜索。網友錄下的影片，可以看到泥濘慢慢下塌，但咪娜非常勇敢的救災。

康汶羽強調，她很在意咪娜是否有受傷、吸入泥巴，以及私密處感染風險，返回基地後已由獸醫師檢查無異狀，所有犬隻也有獲得適當休息，回到高雄後也會進一步替犬隻身體健康檢查。

▲▼搜救犬咪娜投入花蓮救災。（圖／記者許宥孺翻攝）



另有網友發現小細節，咪娜竟是聽日文指令，好奇難道牠是留日？高雄市消防局對此表示，咪娜 犬齡5歲、母，112年取得高級搜救認證、品種拉不拉多，牠並非日本來的犬隻，而是先前領犬員用日文訓練而沿用，平日是中文看領犬員指令。

▲高雄特搜隊今日於佛祖街持續搜救。（圖／記者許宥孺翻攝）



消防局指出，高雄特搜隊今日在花蓮前進指揮所任務分配協調下，任務範圍主要以佛祖街周邊失聯民眾進行確認及擴大搜索，該地點近日已有花蓮縣、新北市及消防署特搜隊處理，但失聯者仍未尋獲，該搜救地屋內已遭土石沖入掩埋約2米高。截至27日已完成30處救援任務，協助脫困4人及4犬。