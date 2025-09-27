要搭火車去光復！門一開「台灣人的愛心滿出來」　網讚：滿滿熱忱

記者曾筠淇／綜合報導

今天是連假第一天，許多熱心民眾都前去花蓮救災，想盡一份心力。網友球大稍早發文透露，他們本來要搭火車到光復，結果沒想到「台灣人的愛心直接滿出來」，火車上滿滿都是人。畫面曝光後，也讓不少網友感動不已。

▲球大直呼，「台灣人的愛心直接滿出來」。（圖／網友「bigball_gohome」授權引用）

球大在Threads「bigball_gohome」上發文表示，他們一共有80人從桃園包車到花蓮，本來要從鳳林站搭去光復，結果沒想到「直接爆滿進不去，台灣人的愛心直接滿出來」。

從球大貼出的照片和影片也可見，不論是火車內還是月台上，全都擠滿了人，且在車廂內的民眾，可能是因為太擠了的關係，還緊緊拉住彼此。

畫面曝光後，不少網友都留言表示，「大概是第一次等到車上不去卻不會生氣」、「這車廂場景像台北捷運般擁擠，不同的是車上乘載大家滿滿的熱忱與愛」、「愛心、善心爆棚」、「『台灣人的愛心直接滿出來！』感動」、「台灣人真的好有愛」、「只看到滿滿的愛心，溢出來了，謝謝你們」。

交通部部長陳世凱也在貼文底下留言，除了昨天加開的班次，「同步提供今天又再加開、增停及延駛前往花蓮光復站的列車」。

（1）加開DMU2列、PP自強2列、普悠瑪1列，計5列次，臨時加開6168（花蓮-光復6162B編組）



（2）402、417、421、427、22、410、324、418、441、442增停光復共10列。



（3）花蓮=台東新自強開放站票



（4）4124延長行駛至光復，沿途停靠吉安、志學、壽豐、鳳林、萬榮。

本文經「bigball_gohome」授權引用