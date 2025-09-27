　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

要搭火車去光復！門一開「台灣人的愛心滿出來」　網讚：滿滿熱忱

記者曾筠淇／綜合報導

今天是連假第一天，許多熱心民眾都前去花蓮救災，想盡一份心力。網友球大稍早發文透露，他們本來要搭火車到光復，結果沒想到「台灣人的愛心直接滿出來」，火車上滿滿都是人。畫面曝光後，也讓不少網友感動不已。

▲▼ 。（圖／網友「bigball_gohome」授權引用）

▲球大直呼，「台灣人的愛心直接滿出來」。（圖／網友「bigball_gohome」授權引用）

[廣告]請繼續往下閱讀...

球大在Threads「bigball_gohome」上發文表示，他們一共有80人從桃園包車到花蓮，本來要從鳳林站搭去光復，結果沒想到「直接爆滿進不去，台灣人的愛心直接滿出來」。

從球大貼出的照片和影片也可見，不論是火車內還是月台上，全都擠滿了人，且在車廂內的民眾，可能是因為太擠了的關係，還緊緊拉住彼此。

在 Threads 查看

畫面曝光後，不少網友都留言表示，「大概是第一次等到車上不去卻不會生氣」、「這車廂場景像台北捷運般擁擠，不同的是車上乘載大家滿滿的熱忱與愛」、「愛心、善心爆棚」、「『台灣人的愛心直接滿出來！』感動」、「台灣人真的好有愛」、「只看到滿滿的愛心，溢出來了，謝謝你們」。

交通部部長陳世凱也在貼文底下留言，除了昨天加開的班次，「同步提供今天又再加開、增停及延駛前往花蓮光復站的列車」。

（1）加開DMU2列、PP自強2列、普悠瑪1列，計5列次，臨時加開6168（花蓮-光復6162B編組）

（2）402、417、421、427、22、410、324、418、441、442增停光復共10列。

（3）花蓮=台東新自強開放站票

（4）4124延長行駛至光復，沿途停靠吉安、志學、壽豐、鳳林、萬榮。

本文經「bigball_gohome」授權引用

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
462 3 5965 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／徐榛蔚在這裡！花蓮縣府解答了
回家再看一下「抱神明桌亡」　媽媽遺體終尋獲...2女兒淚謝
陽明交大教授被沖走　妻：他喊1聲「啊」就不見了
休假中「郵政超人」主動支援！22輛大貨車狂奔花蓮
獨／母子4人「只剩一顆頭」救出　超人大學生本尊曝光
獨／軍人妻抱3子泡水裡「只剩1顆頭」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台灣媒體與廣告市場趨勢論壇　聚焦AI驅動與戶外廣告新藍海

馬太鞍溪堰塞湖仍有崩塌　陳駿季：持續空拍監測

教師節連假前一天！教授「傳1則訊息」@All　網讚：老師、學生超棒

90歲阿公每天帶鏟子去救災！等車背影照曝　網感動：人間菩薩

「郵政超人」假日支援賑災物資運送　22輛大貨車狂奔花蓮

快訊／新北熱飆38.2度！8縣市高溫警示

日客來台成長「9月底破百萬人次」　比去年提前1個月達標

北市教育局500萬元助花蓮災校　540學生生活補助2000元

才回報連長到家　8分鐘後「被緊急召回」！國軍：弟兄花蓮見

支援光復！雪山隧道開放大型救災車輛　186輛獲准速奔災區

孫生「陷溺性癮」遭起訴　性侵偷拍還散布　5女受害未成年少女也不放過

吊車大王出手救災

孝淵目標主唱：我是太妍　Tiffany笑「妳問過她嗎」

花蓮堰塞湖空拍畫面曝！山壁瀑布灌入湖中　土石仍持續崩塌

虎媽鎖房5天　21歲女變黑脫皮死　高大成點出六大問題

泥濘中「露出一顆頭」！狗困黑泥險滅頂…隊員手挖40分鐘救出

台灣媒體與廣告市場趨勢論壇　聚焦AI驅動與戶外廣告新藍海

馬太鞍溪堰塞湖仍有崩塌　陳駿季：持續空拍監測

教師節連假前一天！教授「傳1則訊息」@All　網讚：老師、學生超棒

90歲阿公每天帶鏟子去救災！等車背影照曝　網感動：人間菩薩

「郵政超人」假日支援賑災物資運送　22輛大貨車狂奔花蓮

快訊／新北熱飆38.2度！8縣市高溫警示

日客來台成長「9月底破百萬人次」　比去年提前1個月達標

北市教育局500萬元助花蓮災校　540學生生活補助2000元

才回報連長到家　8分鐘後「被緊急召回」！國軍：弟兄花蓮見

支援光復！雪山隧道開放大型救災車輛　186輛獲准速奔災區

BBC揭「堰塞湖溢流」災情慘重5關鍵！　花蓮16死82傷震驚國際

夫妻深夜街邊大吵被住戶制止！醉男沖天炮轟鄰居　超扯畫面曝

徐榛蔚在這裡！花蓮縣府解答了：推進阿陶莫部落災區慰問災民

何博文帶隊加入「鏟子超人」行列　「救災不需要口水只要行動」

回家再看一下「抱神明桌亡」婦遺體終尋獲　女兒淚謝搜救人員　　　

台灣媒體與廣告市場趨勢論壇　聚焦AI驅動與戶外廣告新藍海

全場尖叫！鄭恩地緊張手抖仍開出好球　王博玄化身小粉絲雀躍接捕

家鄉花蓮受重創...VERA蔡朕心痛：看了很難過　響應公益獻唱捐所得

誠品松菸24小時書店全新改裝　「６大亮點」一次看

資料中心大火！南韓647項政府服務癱瘓「ATM也停擺」　總理道歉了

杜汶澤模仿吳慷仁喝豆汁　讚他舌頭很會舔

生活熱門新聞

家家「不用感謝政府」被炎上　紀曉君無奈發聲

「鏟子超人」湧花蓮災區！　共同語言只有3字

連假到花蓮！他拜託1事「根本無法救災了」

鏟子超人塞爆光復車站！醫師感動：值得驕傲

1天撤8000人太難！粉專曝「高雄1小時就撤光」狠酸

法籍網紅赴花蓮救災！下車後見一幕超感動

家家：花蓮救災不用感謝政府　貼文炎上

到花蓮救災「就是這麼簡單」！熱血父子被讚爆

外國人助救災　一句話感動9.8萬人

才回報到家「被緊急召回」！國軍：弟兄花蓮見

李多慧買車50萬要考慮　捐台灣30萬卻超乾脆

李鴻源憂「管湧現象」堰塞湖潰壩：垂直避難最實際

台版地中海飲食一樣健康！醫師曝每日菜單

佛祖街救援難「民眾被泥流困住」　全心疼

更多熱門

相關新聞

全台鏟子超人湧入花蓮　網友揭「志工救災須知」

全台鏟子超人湧入花蓮　網友揭「志工救災須知」

花蓮馬太鞍溪上游日前因樺加沙颱風所挾帶雨量，導致堰塞湖溢流水患重創光復鄉，截至目前為止已造成15人罹難、7人失聯，搜救工作持續進行中，然而，民間在災後掀起一波自主力量，民眾紛紛帶著鏟子等配備湧入光復鄉協助災區復原。對此，球評石明謹今（27日）在臉書貼出相關志工須知，並提醒欲前往協助的志工們，務必注意自身安全，「先照顧好自己再去幫別人」。

花蓮光復災情慘重　原民會將規劃上億預算辦4項救助措施

花蓮光復災情慘重　原民會將規劃上億預算辦4項救助措施

光復人淚眼求助「災後尚缺的物資」

光復人淚眼求助「災後尚缺的物資」

總統、部長救災發言被無謂擴大　卓榮泰：社會不該這樣

總統、部長救災發言被無謂擴大　卓榮泰：社會不該這樣

光復水患滿地泥　2烏克蘭女搬淤泥

光復水患滿地泥　2烏克蘭女搬淤泥

關鍵字：

堰塞湖光復鄉花蓮救災光復站火車

讀者迴響

熱門新聞

光復「浴室超人」是她們！

少年董淪通緝犯　豪宅養「酒店紅牌」小三

有錢人逛街6特徵　一眼看出鈔能力

很擔心花蓮「台八女神親搬運物資」

南韓汗蒸幕氣爆！　28人輕重傷

家家「不用感謝政府」被炎上　紀曉君無奈發聲

「鏟子超人」湧花蓮災區！　共同語言只有3字

嘉義移民署揭發　高雄SPA會館涉嫌性交易

快訊／「宣美超帥舞者」車炫承罹患血癌！　崩潰：我不喝酒也戒菸了

光復84歲嬤遭洪水沖走！今市場內尋獲

軍人妻抱3子洪水中　1歲娃躲衣櫃心酸照片曝

21歲女慘死家中　高中同學哀痛爆內幕

連假到花蓮！他拜託1事「根本無法救災了」

鏟子超人塞爆光復車站！醫師感動：值得驕傲

救災生力軍！800台高壓水槍送到光復

更多

最夯影音

更多
孫生「陷溺性癮」遭起訴　性侵偷拍還散布　5女受害未成年少女也不放過

孫生「陷溺性癮」遭起訴　性侵偷拍還散布　5女受害未成年少女也不放過
吊車大王出手救災

吊車大王出手救災

孝淵目標主唱：我是太妍　Tiffany笑「妳問過她嗎」

孝淵目標主唱：我是太妍　Tiffany笑「妳問過她嗎」

花蓮堰塞湖空拍畫面曝！山壁瀑布灌入湖中　土石仍持續崩塌

花蓮堰塞湖空拍畫面曝！山壁瀑布灌入湖中　土石仍持續崩塌

虎媽鎖房5天　21歲女變黑脫皮死　高大成點出六大問題

虎媽鎖房5天　21歲女變黑脫皮死　高大成點出六大問題

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面