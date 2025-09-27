4千義工擠爆光復站月台畫面曝　熱血彰化人「搭車400公里」伸援手

記者黃彥傑、白珈陽／花蓮報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，至今已經累計15人死亡、7人失聯，整個光復鄉幾乎都被泥沙覆蓋，災情相當慘重。災後第5天，各地物資、捐款仍不斷湧入，今(27)日光復火車站月台更被拿著鐵撬的義工擠爆。光是慈濟初步統計，到目前為止，已有4000多報名義工的民眾前來報到，現場還有非常多未報名、自發性前來的民眾，大家都想為災民盡一份心力。

▲由台灣各角落前來的義工擠爆光復火車站。（圖／記者黃彥傑攝)

《ETtoday新聞雲》更直擊光復車站月台被前來協助救災的志工擠爆，從台東來的民眾說「我們也是一份子」，更有民眾從彰化搭了至少400公里的火車來協助災後重建。

慈濟人員表示，據統計，從昨天開始有1萬多民眾報名當義工，到今天目前為止已陸續報到4000多人，大家從台灣各個角落來到光復鄉，最遠從彰化趕來，一起分工合作協助受災戶清除淤泥、飲食、醫療並提供安慰。

而除了透過網路向慈濟報名者，也有許多未報名、自發性搭火車前來的民眾，這些人看到在場慈濟志工，也會詢問志工該如何協助救災，慈濟則幫他們簡單分隊、說明該如何進行救災，讓民眾比較有目標、組織，在能力所及範圍內，替受災戶協助屋內淤泥清掃。

有一對夫妻偕同友人，穿著雨鞋、帶著鐵撬，特地從台東趕來救災，表示「覺得我們也是一份子」，將心比心，看到他們那麼辛苦，也想奉獻自己的力量。甚至還有熱心民眾，從彰化搭了將近400公里的火車，就為了到光復協助災後重建。

▲▼義工們不怕累、不怕髒，幫忙光復鄉災民鏟淤泥。（圖／記者白珈陽攝）