快退伍了！他見花蓮召急令「銷假救災」謝女友體諒　全場讚爆

▲國軍赴花蓮救災。（圖／國防部提供）

記者鄺郁庭／綜合報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，不只造成重大災情，更釀嚴重死傷。一名男網友在Threads表示「謝謝我女朋友與我的家人支持我去救災」，說他是2235梯的役男，原本可以放假到退伍，但他選擇犧牲假期去救災。貼文一出，引來大批網友感動留言，直呼「真男人！」

男網友在Threads透露，他是2235梯的役男，明明可以待在營區休假到退伍，卻主動報名投入救災，「謝謝我女朋友與我的家人支持我去救災，我是2235梯的，原本可以放假到退伍，但是我犧牲我的假期去救災到退伍，天佑花蓮，最後一場救災，軍旅生涯結束。」

他也在留言處補充，因火車無法一次載下所有人，行程改到週二才出發，還特別強調「精忠營區長官也很好，是開放自願去的。」

網友看到紛紛留言鼓勵，「很多年後你會發現這是少數最有意義的事」、「超帥的現役軍人參與救災，真的有帥到」、「真的像我們那年代921時，一堆屆退弟兄自動留下來救災，你們很棒」、「救災還閃光，夜空中最亮的星！」「這應該會是你軍旅生涯最有意義的事，20年後你會懷念的。」

還有人感動直呼，「帥，你女朋友會挑人，沒有更帥的」、「謝謝你！ 鏟子超人」、「感謝你們,你們是救災超人」、「謝謝你用各種方式守護台灣」、「帥爆了，1526 向你致敬」、「真男人，願你退伍後一切順遂，好心一定會有好報！」「花蓮災民有你們無私的付出真好～」

※本文已獲原PO授權引用。