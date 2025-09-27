起訴FBI前局長！　川普：伸張正義不是政治報復

▲美國前聯邦調查局長柯米（James Comey）。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉國吏／綜合報導

美國司法部正式起訴前聯邦調查局局長柯米（James Comey），罪名涉及不實陳述及妨害司法。此舉引發外界質疑總統川普是否藉由司法部「報私仇」，特別是他近日公開敦促司法部長邦迪（Pam Bondi）對多名政敵採取行動。川普則表示，此次起訴是為了伸張正義，並否認政治報復。

柯米被指控在調查俄羅斯干預2016年美國總統大選一案中，有妨害司法及不實陳述的行為。幾天前，川普在白宮南草坪受訪時直言：「還會有其他人被起訴，他們是腐敗的激進左派民主黨人。」川普強調，起訴柯米並非個人報復，而是「彰顯正義的必要行動」，力圖淡化外界對司法部政治化的批評。

然而，川普的言論和行動引發激烈爭議。批評者指出，川普指示司法部長邦迪起訴特定人士，包括民主黨籍參議員希夫（Adam Schiff）及紐約州檢察長詹姆斯（Letitia James），這等同於總統直接干預司法部操作。川普則舉例自己在卸任後遭民主黨政府多次起訴，稱「他們追殺我4年」，用自身經歷為他的做法辯解。

川普在社交平台「真實社群」（Truth Social）上發文，要求司法部對希夫及詹姆斯展開調查，並指控他們涉及房貸詐欺。但兩人已公開否認指控，批評調查帶有明顯的政治目的。此外，川普的前白宮國安顧問波頓（John Bolton）也因不當處理機密文件遭到調查。川普曾在競選期間承諾報復，卻又聲稱勝選才是他最好的復仇。這些事件讓司法部的公正性受到外界廣泛質疑。