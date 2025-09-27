　
    • 　
>
地方 地方焦點

東富村淹慘！79歲阿公獨自清淤　虛弱上前求救：可以來幫幫我嗎

▲▼花蓮阿陶莫部落受災嚴重，79歲老翁獨自求援「可以來幫幫我嗎」。（圖／網友chieftain_fish提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲花蓮阿陶莫部落受災嚴重，79歲老翁獨自求援「可以來幫幫我嗎」。（圖／網友chieftain_fish提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。下同）

記者董美琪／綜合報導

阿陶莫需要人力！位於馬太鞍溪的急彎處、花蓮光復鄉東富村「阿陶莫部落」也是重災區，熱心網友到場協助災民重建家園時，遇到一位孤立無援的79歲劉姓老翁，全身沾滿汙泥，整理得相當疲累，走上前來尋求幫助，虛弱地開口問「可以來幫幫我嗎？」影片也立刻引起關注。

部落內劉姓老翁獨自面對淹水與淤泥，相當疲累，由於他只有一個人，家中受災嚴重，現在只能睡在車上，很希望有人來幫他，一看到年輕人來幫忙並拍攝災區狀況時，語氣虛弱地詢問：「你可以幫幫我嗎？」且不斷客氣地說「謝謝你、麻煩你」，讓人不捨。

▲▼花蓮阿陶莫部落受災嚴重，79歲老翁獨自求援「可以來幫幫我嗎」。（圖／網友chieftain_fish提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

災情影片與地址曝光後，網友在社群平台上迅速號召協助，「他晚上有地方住嗎？有休息的地方嗎？感覺已經虛脫沒力了」、「老人家辛苦了，請大家幫忙」、「阿伯一個人很無助，看了好揪心啊」。

有人指出，偏遠地區多數老人不會使用手機，若沒有民間志工或媒體發聲，很難獲得即時支援。目前「阿陶莫部落」需要大量人力清理淤泥，已有多人表示將盡快前往「阿陶莫」協助。

更多新聞
救出6歲女童！屏東特搜「泥濘爬行」60小時生死瞬間曝

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，導致14人死亡、多人受傷跟失蹤，許多人紛紛捐贈金錢與物資，希望能幫助災民撐過難關，在台發展的人氣啦啦隊成員李多慧26日也宣布捐贈30萬元，消息一出立刻引發網友熱議，律師林智群也忍不住讚嘆「李多慧買車預算只有50萬元，卻一次捐給台灣30萬元」。

東富村阿陶莫救災花蓮馬太鞍溪光復鄉

