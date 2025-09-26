旅行必備「收納好物」便宜輕巧　一票網友大推：各種尺寸都要

▲不少人把夾鏈袋當作外出旅行的收納好物，衣物、盥洗用品、零食等都能收納。（示意圖／VCG）

記者詹雅婷／綜合報導

出門旅遊最怕行李箱一團亂，有人分享外出旅行的收納好物，那就是各種尺寸的夾鏈袋，這不僅價格低廉、輕巧便利，也因為包裝透明可直接看見內容物，讓人可以不必瘋狂翻找，一眼就能找到想要的物品。

澳洲媒體Nine.com.au旅遊記者史凱利（Jemima Skelley）親身實測表示，在最近一趟假期旅程之中，她使用夾鏈袋整理隨身背包，把嬰兒用品、零食、充電器、盥洗用具分門別類裝袋，「它（夾鏈袋）確實幫了我大忙，不用再每次找東西都要翻遍整個大背包」。

在Reddit論壇的旅遊文章之中，不少網友分享使用夾鏈袋收納物品的妙招，且需要準備好各種尺寸，因為非常適合拿來打包餐廳剩菜、隔離有異味的濕衣物，還能拿來收納容易外漏的盥洗用品與化妝保養品。

至於體積較大的可壓縮衣物，大尺寸夾鏈袋就能派上用場。根據一名滑雪愛好者的說法，可以把厚重雪褲塞進大尺寸夾鏈袋壓扁封好，收進行李箱相當方便。

除了基本收納功能，還有網友分享家傳「防漏」小撇步，針對瓶瓶罐罐可先拆開瓶蓋進行密封，「我媽總是用便宜的三明治袋子或保鮮膜封住洗髮精的瓶子，轉開瓶蓋用保鮮膜蓋住瓶口，接著再把瓶蓋蓋上轉緊，這樣絕對不會漏出來」。

也有人說，飯店房間提供的洗衣袋也能派上用場，「我會帶走我入住房間裡的洗衣袋，無論我是否會用到它」。