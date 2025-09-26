本村炸雞台中首店明天開幕　連3天送蜂蜜黑胡椒雞翅

▲本村炸雞台中首店明天開幕。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

韓式炸雞品牌「本村炸雞Bonchon」宣布正式進軍台中，插旗台中中港新光三越，不僅是台中首店，更是首度以「美食街型態」登場，9月27日正式開幕，並祭出限時3天「買1送1」優惠。

▲本村炸雞台中新光店連3天買1送1。

本村炸雞台中首店以「美食街型態」登場，並推出一人獨享的「個人套餐」選擇，一共有9款個人餐，包含各部位炸雞有綜合、雞腿、無骨腿肉、雞柳等，可搭配韓食、炸物；另也提供韓式拌飯、人參雞湯、韓式泡菜鍋、豬肉辣豆腐鍋與海鮮豆腐鍋等經典料理的套餐選擇，一次滿足上班族、學生與逛街族群的即食需求。

為慶祝台中新光店開幕，9月27日至9月29日凡於門市購買任一套餐，即可獲得「蜂蜜黑胡椒雞翅」1組，送完為止。

本村炸雞台中新光店

地址：台中市西屯區臺灣大道三段301號12樓

電話：04-22515882

營業時間： 11:00-22:00（周一至周五）；10:30-22:00（周末+國定假日）

▲漢堡王國王日明天開跑。

另外，漢堡王每月限定「國王日」將於9月27日起至9月29日限時開跑，本月推出「皇家華堡2顆199元」優惠，換算下來每顆不到百元，且開放原味、辣味任選，各門市數量有限、售完為止。

華堡是選用5吋大麵包夾入約4盎司的大片火烤牛肉，佐以酸黃瓜、醬汁提升風味，再搭配新鮮生菜、番茄、洋蔥等多種鮮蔬打造豐富口感。