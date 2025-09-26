　
社會焦點

濺血圖恐嚇京華城案司法官求輕判　檢：捐10萬做公益就撤告

記者黃哲民／台北報導

網頁工程師戴瑞甯今年（2025年）7月間，在自己經營的「迷因台式民主」粉專，PO出偵審京華城案的司法官合成照，以染血圖樣標註「#記住他們」等語，待業護理師林惠珠再加註「命債命還」上網轉傳，2人涉犯恐嚇危害安全、《個人資料保護法》等罪嫌，到案都被羈押，起訴後均獲釋，台北地院今（26日）開庭，2人認罪求輕判，願捐款做公益爭取緩刑，法官諭知評議後裁定是否改採簡易判決程序。

▲▼離職網頁工程師戴瑞甯（黑衣）做京華城案司法官頭像染血合成圖PO網，待業護理師林惠珠（咖啡色帽T）加註「命債命還」轉傳，今（26日）到台北地院出庭都認罪求輕判與緩刑。（圖／記者黃哲民攝）

▲離職網頁工程師戴瑞甯（黑衣）做京華城案司法官頭像染血合成圖PO網，被控涉犯恐嚇等罪嫌，今（26日）到台北地院出庭認罪求輕判與緩刑。（圖／記者黃哲民攝）

戴男與林女今都聲請簡易判決，法官若准許，將以現有證據加上2人認罪供詞直接判決，不必再開庭。戴、林2人的辯護律師各自主張，本案犯罪事實明確，戴男基於政治立場PO文，林女相信因果關係而標註「命債命還」，2人均無前科，請求輕判。

戴男的律師指出，本件合成圖中10多位司法官，僅檢察官姜長志提告，姜說過若法院命戴男捐10萬元給防治家暴團體或相關社福機構，可同意戴男緩刑，律師表示戴男願履行此條件，希望向告訴人道歉、允諾積極和解。

律師指戴男不便私下接觸告訴人，請求法官協助排定調解，加上其他被害人也有人具狀表明，如戴男反省自己錯誤且認罪、同意原諒，律師建請法官審酌戴男犯後態度，准予緩刑。

▲▼離職網頁工程師戴瑞甯（黑衣）做京華城案司法官頭像染血合成圖PO網，待業護理師林惠珠（咖啡色帽T）加註「命債命還」轉傳，今（26日）到台北地院出庭都認罪求輕判與緩刑。（圖／記者黃哲民攝）

▲待業護理師林惠珠（左）下載京華城案司法官頭像染血合成圖，加註「命債命還」轉傳，被控涉犯恐嚇等罪嫌，今（26日）到台北地院出庭認罪求輕判與緩刑。（圖／記者黃哲民攝）

林女透過律師也求緩刑、願捐款做公益，她被拘提前，已向台中警方自首，雖沒被認定符合減刑條件，但她到案即認罪、寫懺悔書反省，因一時抒發情緒而用字不當，非刻意攻訐司法官，也沒造成更進一步危害結果，若能緩刑，願依檢方求刑、判處6月徒刑。

檢方表示本件起訴對2名被告具體求刑，建請法官審酌是否需改採簡易程序，並請法官函詢告訴人確認有無調解意願，法官諭知評議後決定。

對此，姜長志今個人聲明指出「對於恐嚇事件，只要被告誠心認錯並以自己名義各別捐出新台幣10萬元給法院所指定之任一家暴防治、兒童保護或社福機構，本人願意無條件和解，並撤回本件告訴，同時也放棄對被告之民事求償。」

起訴指出，戴瑞甯長期關注柯文哲等人涉犯的京華城等案偵、審訊息，今年7月1日北院審理京華城案當天上午9點多，傳出被告彭振聲的妻子墜樓身亡事件，戴男隔天（2日）在粉專「迷因台式民主」，PO文公布包含11位檢察官全名的頭像合成照，搭配染血圖樣。

戴男在PO文指稱「聽說這些人今天在法庭上聽到彭妻的死訊，輕蔑的不屑一顧。好像離開世界的只是一隻蚊子＃記住他們的名字跟臉」，得知檢方要辦他，戴男加碼公布京華城案北院合議庭3位法官全名與照片，聲稱「灑了點番茄醬的文是在暗示我涉及恐嚇？原來公布司法官的照片會涉及恐嚇？是類似這樣嗎？」

林女從「迷因台式民主」下載11位檢察官的合成照，加註「命債命還」4字上網轉傳，檢警調同月3日火速搜索約談戴、林2人到案，均以有勾串滅證與反覆實施同一犯罪之虞為由，聲押禁見獲准，今年8月25日起訴，戴男被依恐嚇等罪嫌求刑7月、林女被求刑6月。

移審北院時，戴男供稱彭妻墜樓身亡、彭振聲在法庭哭喊「檢察官怎麼這麼可惡」等影片，令他「感到憤慨」，所以PO文評論，合成照所用頭像絕大多數上網找到，加註「#記住他們的名字跟臉」用意，是希望大眾記得每次判決，是由哪些司法官審理。

林女坦承若自己是合成照中的人，也會害怕，她犯後「很慚愧」、害年邁父母為她難過、南北奔波，她會準時出庭、不會再犯。法官當時查明2人均已失業、各有家人要照顧，准2人限制住居替代羈押。

09/25 全台詐欺最新數據

拳打罷團宣傳看板　咆哮男2罪起訴

台北林姓男子7月間因不滿罷免團體宣傳投票，在維安警力面前，出拳揮擊1名女性志工手持的看板，看板上的燈具因此被打壞，林男當場被警方壓制送辦，台北地檢署26日依恐嚇、毀損等罪嫌，將林男提起公訴。

沈慶京不解「威京小沈」給了柯P什麼

電子腳環問題多　柯文哲應曉薇同框抱怨

李文娟泣訴檢調問案凶狠：我只能用猜的

柯文哲感冒今出庭戴口罩　電子腳環狀況多下午更換

