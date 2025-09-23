李文娟作證「檢連30問」都拒答　泣訴檢調問案很兇：只能用猜的

▲與柯文哲共同涉犯政治獻金案的木可公關公司登記負責人李文娟，今（23日）到台北地院作證，拒答檢辯所有發問。（資料照／記者李毓康攝）

記者黃哲民／台北報導

台北地院審理京華城等案，今（23日）以證人身分傳喚同案被告李文娟，她上半場連續拒答公訴檢察官30幾個問題，遭檢方質疑她偵查中的供詞有矛盾時，她更崩潰哽咽指責檢調當初「用很兇的口氣」、逼她一定要給答案，她只能用猜的，其實她都不清楚，公訴檢察官表明現在開庭問話很平和，安撫她別激動，反而讓她更激動：「你們在調查局，不是這樣對我的！」

李文娟是同案被告李文宗的妹妹，擔任木可公關公司登記負責人，兄妹倆被控與柯文哲共同以木可公司、以及李文宗擔任董事長的眾望基金會為工具，涉公益侵占逾6000萬元政治獻金，李文娟被檢方起訴、建請量處適當之刑。

柯文哲與檢方都聲請傳喚李文娟作證，今庭訊由檢方先發問，但檢方連問30幾題，李文娟都拒答，理由為涉及她被起訴案情、避免增加自己跟李文宗被追訴處罰的可能，例如她是否為木可公司登記負責人、誰提供木可公司成立資金、木可公司與柯文哲競選2024年總統的總部是否設址同一處等，均不回答。

檢方以提示李文娟偵查筆錄方式，企圖突破僵局，包括木可公司以每月1000元租金，向眾望基金會分租辦公室，租金價格是怎麼談的？為何營利單位向公益社團租辦公室？成立木可公司目的是否為販售KP小物等。

李文娟表示，如果回答自己是木可負責人，「後面就會有連串問題，會跟我被起訴的犯罪事實有關」，同樣拒答，對於卷證的訊息紀錄顯示，柯文哲要她定期回報選舉剩餘款、木可、眾望與新故鄉基金會帳目，她也不回答。

檢方認為柯文哲對於木可公司人事、支出有無主導權，跟李文娟所涉案情無關、應回答，李文娟硬氣表示「我答了，『李文娟』就會出現在裡面」，審判長同意李文娟免答。

檢方再提示偵查筆錄，指李文娟供稱木可公司匯450萬元「授權金」給柯文哲，先說是陳佩琪提供柯的帳戶、後說是「橘子」許芷瑜提供，為何前後不一致。

李文娟表示不回答、但需要解釋，她聲稱偵查中的情緒一直處於極端害怕、不安等高壓狀況，「檢察官、調查官常用很不好、很兇的口氣」問話，她當時常常崩潰、哭泣，雖不清楚也不知道狀況，但被逼著必須給答案，「所以很多時候，我是用猜測的！」

李文娟越說越激動，表示檢察官現在問她的，「我也要拒絕，因為，我真的不清楚！」

檢察官強調今天開庭問話很平和，安撫李文娟別激動，李文娟立刻哭著回嗆：「你們在調查局，不是這樣對我的！」接著低頭不停啜泣，審判長等了幾秒鐘，問她現在情緒可否繼續作證，李文娟收住哽咽，回答「我可以，謝謝庭上！」然後繼續拒答檢方問題，庭訊在接近中午12點結束。