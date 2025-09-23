柯文哲感冒「睡2天」今出庭戴口罩　電子腳環「常離線」將更換

▲涉犯京華城等案的柯文哲今（23日）到台北地院出庭，因感冒流鼻水全程戴口罩。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

台北地院審理京華城案，柯文哲今（23日）出庭戴著口罩，休庭時回答柯粉詢問，表示感冒流鼻水、吃藥睡了2天，而科控中心反映柯佩戴的電子腳環常有離線狀況，審判長當庭諭知，今下午3點廠商會來北院協助更換柯的電子腳環，希望徹底排除設備與訊號問題，柯僅表示「科技的問題就用科技解決」。

柯文哲上周二（9月16日）出庭，當庭突然接到科控中心來電查勤，就是因為他佩戴的防逃電子腳環沒電、科控中心收不到訊號，柯擔心被誤會違反開庭應把手機關機規定，急忙向審判長表明是科控中心打來，並告訴科控中心「我在法庭裡，審判長正在盯我」。

審判長今開庭先處理科控中心反映，柯文哲佩戴的電子腳環常有離線狀況，審判長諭知已通知科控廠商今下午3點，到北院更換柯的科控設備，希望徹底排除設備、訊號等問題，避免增加柯在法律以外的干擾。

審判長並諭知，若今天詰問證人、同案被告李文娟提早結束，柯文哲可先離開，下午3點再回來北院處理即可，若詰問超過下午3點，就等詰問結束再處理。

對此，柯文哲僅表示「科技的問題就用科技解決，我會跟他們（廠商）討論」。柯今出庭全程戴著口罩，走路步伐有些不自然、神情略顯疲態，中場休息時被柯粉詢問，他表示感冒流鼻水、吃藥睡了2天。