沈慶京稱從未行賄柯文哲　不解「威京小沈」給了什麼

▲涉犯京華城案的威京集團主席沈慶京25日到台北地院作證，堅稱沒行賄柯文哲，柯也沒要過錢。（圖／記者湯興漢攝）

記者黃哲民／台北報導

被指控在京華城案涉犯行賄罪嫌的威京集團主席沈慶京，今（25日）到台北地院出庭轉為證人應訊，堅稱從沒為京華城向柯文哲陳情、而是「發牢騷」捐地換來允建樓地板面積無端遭沒收，他從沒行賄柯、柯也從沒暗示或開口要錢，他因「施人慎勿念」，所以用人頭捐政治獻金給台灣民眾黨支持第三勢力，他也不解柯跟黃珊珊說「威京小沈已給過」給的是什麼。

檢方起訴沈慶京在京華城案，涉行賄時任台北市長柯文哲1710萬元，其中210萬元是以7名威京集團員工當人頭，各捐30萬元政治獻金給台灣民眾黨，感謝柯將京華城土地基準容積率更正為560%，另1500萬元是柯協助京華城違法取得20%容積獎勵的對價，使京華城獲得市價逾100億元利益。

沈慶京否認所有指控，檢方今詰問鋪陳他為京華城允建樓地板面積、容積率等訴求，多次拜會柯文哲陳情的前提事實，但被視為商場梟雄的沈未入坑，除盛讚柯是講道理的好人、講良心話的好父母官，更堅稱從沒為京華城向柯陳情，而是「發牢騷」。

▲涉犯京華城案的台灣民眾黨前主席柯文哲，今（25日）到台北地院作證，開庭前與支持者握手致意。（圖／記者湯興漢攝）

沈慶京自稱常發牢騷，對朋友、都委會老委員發牢騷，遇到市長更要發牢騷，因為1991年間，京華城是國內被迫捐地取得允建樓地板面積首例，改建卻遭沒收這項保障，「也是中華民國第一個！」他永遠記得無緣無故，被政府沒收財產的這件往事。

檢方問他如何區分「陳情」跟「發牢騷」，沈慶京指前者是說清楚事實、冤屈，希望怎麼做，這是京華城該自行處理的事，要對100萬股東負責，他對這些陳情有共識，但不必他親為。

沈慶京說「發牢騷」是宣洩不滿，例如柯文哲第1任市長時的副市長林欽榮耍賴皮，硬是不依監察院糾正，將京華城土地基準容積率從392%調整為560%，「就令我充滿憤怒」。沈不止一次在庭訊批林欽榮刁難，今更重申當年就懷疑對方矇騙柯P。

但檢方提示行事曆等物證問他2018年到2020年，數次到市長室拜會甚至1對1密會柯文哲，談些什麼，沈慶京推稱應該是邀請柯參加眷村公益活動、出席國宅都更的代拆建物典禮，或介紹政經領域學者、媒體人讓柯建立諮詢對象，他雖曾單獨見柯，但非他要求。

講到證詞和偵查時供詞有出入之處，沈慶京彷彿瞬間老化，說本案被收押期間全身莫名發抖、「喉嚨也抖不停」，加上感染與睡不好，精神不濟又腦退化，沒把握也沒印象當初說法，例如偵查時他說捐210萬政治獻金給民眾黨，是感謝柯恢復基準容積率560%。

沈慶京今證稱2020年3月同意朱亞虎提議捐獻金給成立不久的民眾黨，目的是支持第三勢力，對工商業與老百姓有好處，他以前就支持過別的第三勢力，自認兩種說法不衝突，既肯定柯P有Guts（膽量），也認同第三勢力較公道。

但為何不用自己名義捐款，沈慶京聲稱「施人慎勿念」，先前捐助其他政黨也不用自己名字，至於未在民眾黨2019年8月成立時就捐款，是不想湊著去作秀。

沈慶京強調跟柯文哲從無金錢往來，對於被控行賄1500萬元換取20%容積獎勵，他說始終反對棄守12萬0284平方公尺允建樓地板面積、改依《都市計畫法》申請容積獎勵，此舉不僅須額外付出將近100億元代價，「還要靠人家施捨才能拿容積獎勵」，他因此不諒解京華城的主管。

檢方關鍵一問柯文哲曾傳訊息告訴黃珊珊「威京小沈已給過，不要再找他」。到底給過什麼.沈慶京的律師與柯文哲的律師提出異議試圖阻擋，均被審判長駁回。

沈慶京狀似無辜說不知為何會出現這樣的記載，他從沒行賄柯文哲，柯也從沒暗示或開口要錢，連選舉也沒說需要贊助，不解柯P的意思是給過什麼，沈強調「總之，不可能！」