中國近5年砸2.6兆穩就業　稱失業率低於預期

▲大學畢業生招聘會。（圖／CFP）



文／中央社台北26日電

根據中國人社部今天公布，2021 年迄今為了「穩就業」，累計支出就業補助、發放「穩崗返還」超過人民幣6089億元（約新台幣2.6兆元，下同）。城鎮調查失業率前4年均值為5.3%，低於5.5%的預期控制目標。

中國國務院新聞辦公室26日舉行記者會，說明「十四五」時期（第14個五年規劃，2021至2025年）就業和社會保障工作。

據國新辦直播，中國人力資源社會保障部部長王曉萍表示，「十四五」期間，因時因勢推出一系列就業支持政策，累計支出就業補助資金超過4700億元，發放「穩崗返還」（鼓勵企業不裁員或少裁員而對企業發放的補貼）資金1389億元。

她說，「十四五」期間，就業局勢總體穩定，就業結構持續優化，就業品質穩步提升。截至8月底，城鎮新增就業累計達到5921萬人，超額完成5500萬人的目標任務。城鎮調查失業率前4年均值為5.3%，低於5.5%的預期控制目標。

王曉萍說，「十四五」時期是就業事業快速發展的時期，也是就業困難挑戰比較大的時期。穩增長、穩就業的壓力始終存在，結構性就業矛盾不斷凸顯。「十四五」時期，年均創業擔保貸款餘額3000億元，年均支出就業補助資金超過1000億元。

中國今年就業壓力更大，官方持續擠出工作機會。人社部副部長顏清輝表示，人社部首次印發「崗位挖潛擴容」實施方案，上半年已經釋放崗位1224萬個。

他提到，比如發改、交通、水利等部門實施「以工代賑」、重大項目帶動超過760萬個崗位；工信、文旅、體育等部門發展人工智慧、冰雪經濟都新增超過10萬崗位。各地還積極擴大挖潛領域，比如浙江圍繞先進製造、基建維護等開發崗位超過90萬個。

王麗萍還提到，「十四五」期間，高校（大專院校）畢業生逐年增加，2022年起每年超過千萬人，這是寶貴的人才資源，也是「就業工作的重中之重」。人社部會同有關部門連續推出政策文件，堅持市場化、社會化就業方向，完善就業政策體系，拓寬就業管道，穩定青年就業局勢。

中國今年高校畢業生預計1222萬人，比去年增加43萬人。

中國國家統計局17日發布，8月份16至24歲不含在校生的青年失業率為18.9%，較7月上升1.1個百分點，創下統計方式變更修改後20個月以來新高。