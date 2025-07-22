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大陸 大陸焦點 特派現場

挽救學生「畢業即失業」問題　陸人社部推「五個集中」政策

▲大學生,山東,求職,徵才。（圖／CFP）

▲大陸青年失業率居高不下，成為社會隱憂。（示意圖／CFP，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸青年失業率居高不下，成為社會上的隱憂，官方甚至一度暫停公佈青年失業數據，近年整體失業率約在15%上下，龐大的應屆畢業生群體面臨「畢業即失業」的危機。面對2025年約1200萬名畢業生湧入就業市場，大陸人社部祭出「五個集中」政策，試圖透過集中服務、崗位推送、技能培訓及困難幫扶，減緩青年就業壓力。

▲失業率,青年,求職,畢業生,校園,招聘。（圖／CFP）

《澎湃新聞》報導，7月22日，在人社部舉行的2025年二季度新聞發佈會上，人社部就業促進司副司長陳勇嘉對此表示，目前，2025屆高校畢業生已經離校，其中還有一些人正在尋找合適的工作，「為更好地幫助他們，人社部組織各地人社部門開展就業服務攻堅行動，集中資源力量，對未就業畢業生、登記失業青年等進行全力幫扶。」

陳勇嘉指出，政策將聚焦「五個集中」，一是集中亮出服務清單，公佈政策、服務、機構、求助、招聘五大清單，並開放全國求職登記小程序；二是集中開展精準幫扶，對未就業者建立台帳，提供至少「1次政策宣介、1次職業指導、3次崗位推介、1次技能培訓或見習」；三是集中推送崗位信息，密集舉辦百日千萬招聘、城市聯合招聘、金秋招聘月等活動，已累計提供超過 458 萬個崗位；四是集中組織培訓見習，圍繞數位經濟、綠色經濟推動技能提升行動，募集高品質見習崗位；五是集中開展困難幫扶，針對低保、零就業家庭、殘疾等特殊群體，優先提供崗位、培訓和指導。

▲失業率,青年,求職,畢業生,校園,招聘。（圖／CFP）

根據大陸國家統計局最新數據顯示，6月份城鎮不包含在校生的16-24歲勞動力失業率為14.5%，較上月下降0.4個百分點；全國城鎮不包含在校生的25-29歲勞動力失業率為6.7%，較上月下降0.3個百分點。

公開資訊顯示，大陸官方自2023年12月起，將失業率進行更精細的年齡分組，發表不包括在校學生的16-24歲勞動力失業率，此舉是為了要更精準監測進入社會、真正需要工作的青年人的就業失業情況，同時，還增加發表不包括在校學生的25-29歲勞動力失業率。

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關鍵字：

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