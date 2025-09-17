大陸青年失業率拉警報！　8月攀升至18.9％、創今年新高

▲大陸人才招聘會。（圖／視覺中國）

記者陳冠宇／綜合報導

大陸國家統計局今（17）日公布8月份分年齡組失業率統計數據，其中8月青年失業率連續2個月上升，攀升至18.9％，該數值創下今年以來新高。而8月大陸全國城鎮調查失業率為5.3％，比上月上升0.1個百分點，與去年同月持平，官方因此稱「就業形勢總體穩定」。

8月，不包含在校生的16至24歲勞動力失業率（俗稱青年失業率）為18.9％，較上月上升1.1個百分點；不包含在校生的25至29歲勞動力失業率為7.2％，較上月上升0.3個百分點；不包含在校生的30至59歲勞動力失業率為3.9％，與上月持平。

其中，8月不包含在校生的16至24歲、25至29歲勞動力失業率已連續2個月上升。據此前報導，大陸7月的16至24歲勞動力失業率為17.8％，較6月上升3.3個百分點。

大陸國家統計局國民經濟綜合統計司司長付凌暉表示，從失業率變化規律來看，每年進入7、8月份畢業季，失業率均會出現季節性上升。隨著畢業生逐步找到工作，失業率會逐步下降。

付凌暉稱，從今年情況來看，8月份失業率為5.3％，比上月上升0.1個百分點，主要是受學校應屆畢業生集中離校進入勞動力市場的影響。與上年相比，8月份失業率與上年同期持平，「表明就業形勢總體穩定」。

陸媒《經濟觀察報》此前引述大陸教育部數據指出，2025屆大專院校畢業生規模預計達1222萬人，年增43萬人，再創歷史新高。最近四年，大陸大學畢業生規模均突破千萬。

一名長期研究就業問題的宏觀經濟專家表示，根據大陸第七次全國人口普查等數據觀察和推測，青年勞動力供給一直到2030年都會持續上漲，大學畢業生數量的增加將無形增加青年人的就業壓力。接下來，宏觀經濟保持一定增速是促進青年人就業的基礎。