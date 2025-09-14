75歲還在拚！日本930萬銀髮族不退休　高齡人口29.4%創新高

▲日本高齡人口持續工作的情況越來越常見。（示意圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

日本總務省最新統計顯示，65歲以上高齡人口達3619萬人，佔總人口比例29.4%，刷新歷史紀錄。更令人矚目的是，其中有930萬名長者仍在職場工作，高齡勞動人口也同步創下新高。

根據《日本放送協會》，9月15日即將迎來敬老日，而日本總務省則在敬老日前夕公布這項統計資料，同時揭露日本社會結構的重大變化。數據顯示，雖然日本2024年的65歲以上人口較2023年減少5萬人，但佔總人口比重卻從29.3%上升0.1個百分點至29.4%。

性別分布方面，65歲以上的女性高齡者有2051萬人，男性長者則有1568萬人，女性比男性多出483萬人。

值得關注的是，這是自1950年開始統計以來，日本65歲以上人口第二次出現負成長，上一次是在2023年。然而，高齡長者的勞動參與率卻呈現截然不同的趨勢。

根據總務省勞動力調查，2024年高齡者就業人數達930萬人，相較前一年增加了16萬人，創下歷史新高。

2024年的65歲以上就業率為25.7%，較前一年提升0.5個百分點。細分年齡層來看，65至69歲族群就業率高達53.6%，70至74歲為35.1%，連75歲以上長者也有12.0%仍在工作崗位上打拼。

總務省分析指出，「人力短缺問題持續惡化，加上企業延長退休年齡政策，為高齡者創造更多工作機會。」