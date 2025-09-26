最多領1萬！高雄重陽禮金10／15發放　57萬人快看領取懶人包

▲高雄重陽禮金有領現金和帳戶匯款兩種方式。（圖／記者周宸亘攝）



記者許宥孺／高雄報導

高雄市政府今（26）日宣布，10月15日開始發放114年度重陽節敬老禮金，預計超過57萬名長者受惠。依據年齡、資格有不同發放標準，最少能領1500元，百歲人瑞則可領最高1萬元禮金。

依據社會局公告114年度重陽節敬老禮金發放資格，凡於民國49年12月31日（含）前出生者，以及原住民於民國59年12月31日（含）前出生者，且於114年6月30日前設籍高雄市，並在9月29日前戶籍未曾遷出者，皆符合領取資格。

▲高雄重陽禮金將於10/15發放。（圖／記者許宥孺翻攝）

社會局表示，此次敬老禮金依年齡分級發放，65至89歲及原住民55至64歲者發放1500元；90至99歲者發放5000元；而百歲以上人瑞則可獲得1萬元的禮金。

社會局指出，發放方式分為匯款與現金2種，便利長者領取。已提供農會或郵局帳戶的長者，禮金將於10月15日直接匯入帳戶；未提供帳戶者，則於10月15日至10月31日期間，由戶籍地區公所派員發放，請長輩準備身分證與印章，若須由他人代領，也須備妥代領人身分證與印章；百歲以上人瑞將由社會局派專人慰訪。

社會局提醒，如因故未遇區公所發放者，仍可於11月1日至12月31日間，洽詢高雄市政府社會局老人福利科補領，逾期則視同放棄，不再補發。