創先例！校門口公車亭自己設計　高雄國中生創意化身城市街景

▲高雄光華國中舉辦公車亭設計比賽，首獎作品〈校園星途〉化身城市街景。（圖／記者許宥孺翻攝）



記者許宥孺／高雄報導

高雄市政府近年陸續改造公車候車亭，一改過去老舊貼有廣告行銷的形象，有越多特色公車亭出現在市區，吸引旅客打卡搭乘。高雄市光華國中也創全國之先，舉辦「校園公車亭創意設計競賽」，鼓勵學生發揮創意，將藝術融入日常空間，首獎作品直接為校門口公車亭換新裝。

光華國中今日舉辦「校園公車亭創意設計競賽」頒獎典禮，由教育局長吳立森、交通局長張淑娟頒獎給優勝學生，也一同主持第一名作品「校園星途」登上校門口公車亭揭幕典禮，讚許城市公共藝術再添新亮點。

▲教育局長吳立森（右一）頒獎狀及公車亭獎座給第一名創作人王妍筑（右二）。（圖／記者許宥孺翻攝）

此次共有35件作品參賽，最終20件入圍。評選過程結合產、學、官、媒等各界專家評審，一致推舉的第一名作品〈校園星途〉，由205班王妍筑同學創作，她以「校園」與「星座」為核心元素，將公車亭設計成充滿立體感的星空意象，夜空般的藍色背景、點點星光與流線造型交織，象徵光華學生如繁星般閃耀，寓意每一份努力都將在未來綻放光芒。

教育局長吳立森指出，這次徵件活動鼓勵學生從課本真正走入生活中學習，除展現學生在美感上的素養與才華，也發揮同儕之間的團隊合作精神，更落實校園美學與社區的連結。

▲校方將第三名作品〈茄子的校園生活〉延伸設計為可愛的「茄子公仔」。（圖／記者許宥孺翻攝）



張淑娟局長則強調，光華國中師生的創意能量正好呼應高雄「智慧交通、永續城市」的願景，〈校園星途〉作品充滿青少年的活力，如繁星般象徵每一位學生的努力與希望，登上實體公車亭後，除了成為高雄市容的一部分，也藉此凸顯學生創意與巧思，也希望成為新的打卡熱點。

光華國中校長王小芬表示，學生的作品不再只停留在教室，而是化身為社區街景的一部分，未來，師生與居民都能在校門口見證「校園星途」公車亭，感受青年世代的創意與美感。