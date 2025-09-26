　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

高雄人嗨翻！捷星日本今年底開航「高雄＝成田」　目標每天1班

▲▼捷星日本航空代表團拜會高市府。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲捷星日本航空代表團拜會高雄市長陳其邁， 宣布年底開航高雄成田航線。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄人嗨了！捷星日本航空CEO田中正和今（26）日率領團隊拜會高雄市長陳其邁，宣布開航「高雄—東京成田」航線，目標每天一班，並確定今年底就會開飛，未來將會是高雄第6家直飛東京的航空公司。

捷星日本航空代表團在今年5月到高雄航空站國際線了解邊境行政作業，並申請預計於今年10月開航「高雄—成田」航線，但因作業時間來不及，確定延後至今年底開航，未來將成為唯一營運此航線的日本航空公司。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲捷星日本航空代表董事兼總經理田中正和今日率團拜會高市府。（圖／記者許宥孺攝）

▲捷星日本航空代表董事兼總經理田中正和表示，目標未來每天一班次。（圖／記者許宥孺攝）

捷星日本航空代表董事兼總經理田中正和今日率領團隊，拜會高雄市長陳其邁、觀光局長高閔琳，盼未來再多個領域展開合作與聯繫，以創造新的航空與觀光需求，推動兩地的持續發展。

提到為什麼選擇高雄作為新據點？田中正和表示，捷星日本航空於關西、成田飛台北，一天有2班機，目前旅客數越來越多，而高雄連續2年榮獲全國觀光滿意度第一名，吸引來自各地的觀光客，二級交通也非常完善，希望透過此航線，向日本首都圈的旅客傳達高雄豐富的觀光魅力。至於未來開航如何規劃，田中正和表示，希望是天天有班次，不過這還在計劃中，待時間近一點再做正式發表。

▲▼捷星日本航空代表團拜會高市府。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲陳其邁感謝捷星日本航空選擇高雄作為新據點。（圖／記者許宥孺翻攝）

市長陳其邁則表示，感謝捷星日本航空在疫情後的全球航空業復甦之際，看好高雄，選擇高雄作為海外的新據點，將開通的「高雄－東京」航線，不僅便利了廣大的台灣南部旅客，也為高雄帶來更多國際觀光與商務交流的契機。

捷星日本航空是日本低成本航空公司，主要營運國內成田國際機場、關西國際機場、中部國際機場、福岡國際機場與少量國際航線；其中，從成田出發至國內航線有13條，是各航空公司中最多，國內線票價單程3960日圓起，提供低於新台幣1000元的優惠票價 。

▲捷星日本航空。（圖／捷星日本提供）

▲捷星日本航空目前在台灣僅有桃園飛成田、關西2條航線。（圖／捷星日本提供）

目前捷星日本航空在台灣僅有桃園國際機場直飛東京成田、大阪關西2條航線。未來順利於高雄開航，將會是繼華航、長榮、虎航、聯合、亞航之後，成為高雄第6家直飛日本東京的航空公司。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
453 2 6969 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
搶救小沂乾姑丈！屋內灌滿泥沙畫面曝
趕快兌獎！手機報稅今公布中獎名單
曝堰塞湖是「潰壩」　李鴻源嘆：不然要叫什麼？
虎媽是累犯！20年前虐婆婆不給飯吃　「驚世媳婦」又害死女兒
火車站擠滿人！她在花蓮捕捉暖心一幕　網感動：我喜歡台灣的原因
虎媽21歲女兒暴瘦！疑長期營養不良餓死
快訊／士官遭雲豹甲車撞傷「內臟破裂大出血」　國防部回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

堰塞湖最新空拍「蓄水還有700萬噸」　林保署：仍可能局部淹水

志工背鏟子、扛鍋子抵光復　台鐵：穿過車門你就是守護台灣的超人

最多領1萬！高雄重陽禮金10／15發放　57萬人快看領取懶人包

宣布恢復營運！新光三越發信425萬會員　喜喊：台中中港店回來了

不敗教主捐三菱「頂配的OUTLANDER」到花蓮：人溺己溺、雪中送炭

台中新光三越「明恢復營運」！　官方聲明曝光：新店規格整建修復

機場白牌車接送亂象多　司機喊話：開放合法多元計程車載客

獨／台中新光三越明強勢回歸！超猛好禮曝　3千櫃哥姐備戰

中華郵政祭6大措施助災民重建　捐款免手續費、賑災物資免郵資

「台灣就像我的故鄉！」　李多慧捐30萬：祈願花蓮早日恢復

57歲伊能靜為了兒子重回舞台　穿迷你裙唱跳..助陣庾恩利！

專訪／酷員工只有3人！連作夢都在剪片　苦嘆做《中文怪物》壓力大：不敢看脆

「我爸爸一定在最裡面」阿公扶阿婆救小沂妹妹　兒淚等機具救援

堰塞湖最新空拍！壩體被洪流切削成V型　溢流量是估計的4倍

花蓮光復災後第3天！　家園慘變泥巴地阿嬤苦笑：喊撤時水都來了

竹科旁槍響！中壢警圍捕槍砲犯畫面曝　轟10多槍攔不住

好消息！光復鄉堰塞湖溢流第3天　高雄特搜隊泥濘中救出受困夫妻

台南置產聚焦永康核心「時代至上」搶佔蛋黃精華區

報酬率27.12%！定期定額ETF存股3年成績單，高股息表現失色／不管啦！給我錢EP155完整版

劍指傅崐萁竟冒出綠高層內鬼　王定宇「有殺傷力的」對話外流　爆怒嗆「一群叛徒」退群

堰塞湖最新空拍「蓄水還有700萬噸」　林保署：仍可能局部淹水

志工背鏟子、扛鍋子抵光復　台鐵：穿過車門你就是守護台灣的超人

最多領1萬！高雄重陽禮金10／15發放　57萬人快看領取懶人包

宣布恢復營運！新光三越發信425萬會員　喜喊：台中中港店回來了

不敗教主捐三菱「頂配的OUTLANDER」到花蓮：人溺己溺、雪中送炭

台中新光三越「明恢復營運」！　官方聲明曝光：新店規格整建修復

機場白牌車接送亂象多　司機喊話：開放合法多元計程車載客

獨／台中新光三越明強勢回歸！超猛好禮曝　3千櫃哥姐備戰

中華郵政祭6大措施助災民重建　捐款免手續費、賑災物資免郵資

「台灣就像我的故鄉！」　李多慧捐30萬：祈願花蓮早日恢復

《中文怪物》爆紅電視台為何不做？　主播長文揭殘酷真相

新青安被酸「糖衣毒藥」　一票搖頭突破盲點：承認很難嗎？

Google Maps開始抓「5星評論送優惠」　專家曝最慘下場

馬太鞍部落感謝各界伸援！公開信曝「滿身傷但一定會再站起來」

花蓮光復災區災民熱食送暖　慈濟行動廚房現煮餐點供應

人氣涼糕店「涼食帖」東區旗艦店開幕　買1送1券限量送

陽帆愛女安吉寫歌卡關9次　終於決定放手！

「2025海洋之聲」音樂會落幕　台東成南島文化交流新據點

無尾熊寶寶墜樹「緊抱溫柔阿金求救」　可愛畫面網讚：最棒狗媽

鄭麗文拜會工商大老　林伯豐認同政治理念：國民黨該讓新人才出來

ROSÉ公開〈APT.〉第一版　少了火星人歌詞大不同！

生活熱門新聞

吊車大王：別再捐款到「某某帳戶」　網友狂讚

員工拒送物資　他追問才知「在災區抬遺體2公里」

一卡車物資送達　網見這1樣歪樓：很台南

光復鄉14死　「堰塞湖問題」醫比較藍綠執政差別：嚇一跳

她特別選「冷門物資」送到花蓮　網：好細心

物資湧入花蓮！志工見「超噁1幕」怒：這不是垃圾場

徐榛蔚向賴清德提3需求！「這1點」讓他看傻

肯德基官網驚見0元炸雞桶！業者：非官方活動

光復鄉水又滿起來！　居民凌晨示警

撤離人數600突變8000　花蓮縣府員工看輿論：心冷

佛祖街2歲童微弱哭喊：救救阿公阿嬤　尋「聲」奇蹟救3人

收到緊急通知！竹北吊車大王「再調出怪手、水車」前進花蓮

雲端發票少1設定　幸運兒大獎掰：很多人不知

光復鄉幾乎滅鄉　「農地全被淹」衛星對比照曝

更多熱門

相關新聞

看護來台1天就被逼下海賣肉　惡質仲介慘了

看護來台1天就被逼下海賣肉　惡質仲介慘了

高雄市一家SPA會館被查出掛羊頭賣狗肉，引進12名外籍移工從事性交易，其中還有女子是合法看護，來台不到一天就被逼下海賣淫，要求被害女子用身體還仲介費，並巧立名目剝削這些外籍女子。檢警今年4月發動搜索，逮捕龔姓仲介、張姓主嫌等10人，高雄地檢署偵結後，依人口販運防制法、妨害風化等罪嫌將其起訴。

狗困黑泥險滅頂　隊員手挖40分鐘救出

狗困黑泥險滅頂　隊員手挖40分鐘救出

高雄皮卡深夜撞進汽修廠！駕駛滿身酒氣遭送辦

高雄皮卡深夜撞進汽修廠！駕駛滿身酒氣遭送辦

槍手「坐桶仔」逃亡　疑助偷渡船長遭逮

槍手「坐桶仔」逃亡　疑助偷渡船長遭逮

內褲阿北走廊搭訕！女房客嚇壞住5天急搬家

內褲阿北走廊搭訕！女房客嚇壞住5天急搬家

關鍵字：

高雄捷星日本捷星日本航空成田

讀者迴響

熱門新聞

有錢人逛街6特徵　一眼看出鈔能力

吊車大王：別再捐款到「某某帳戶」　網友狂讚

綠營對話外流 　Cheap：她人設炸成碎片

虎媽把女兒鎖房內5天　爸破門驚見屍體

即／虎媽拘禁21歲女兒致死！爸爸10萬交保

劉世芳會議稱淹家門口就算了　內政部澄清

員工拒送物資　他追問才知「在災區抬遺體2公里」

一卡車物資送達　網見這1樣歪樓：很台南

1天撤8千人　光復鄉長嘆1事讓民眾大意

77萬美國YTR沒出戰《中文怪物》親揭原因：不符條件

女控訴遭淫師誘姦　還強拍裸照還逼墮胎

光復鄉14死　「堰塞湖問題」醫比較藍綠執政差別：嚇一跳

她特別選「冷門物資」送到花蓮　網：好細心

百歲人瑞家中遭洪水淹死　曾孫監視器見最後一面

即／孫生侵犯4女遭起訴　「陷溺性癮」求重刑

更多

最夯影音

更多
57歲伊能靜為了兒子重回舞台　穿迷你裙唱跳..助陣庾恩利！

57歲伊能靜為了兒子重回舞台　穿迷你裙唱跳..助陣庾恩利！
專訪／酷員工只有3人！連作夢都在剪片　苦嘆做《中文怪物》壓力大：不敢看脆

專訪／酷員工只有3人！連作夢都在剪片　苦嘆做《中文怪物》壓力大：不敢看脆

「我爸爸一定在最裡面」阿公扶阿婆救小沂妹妹　兒淚等機具救援

「我爸爸一定在最裡面」阿公扶阿婆救小沂妹妹　兒淚等機具救援

堰塞湖最新空拍！壩體被洪流切削成V型　溢流量是估計的4倍

堰塞湖最新空拍！壩體被洪流切削成V型　溢流量是估計的4倍

花蓮光復災後第3天！　家園慘變泥巴地阿嬤苦笑：喊撤時水都來了

花蓮光復災後第3天！　家園慘變泥巴地阿嬤苦笑：喊撤時水都來了

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面