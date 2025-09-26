高雄人嗨翻！捷星日本今年底開航「高雄＝成田」　目標每天1班

▲捷星日本航空代表團拜會高雄市長陳其邁， 宣布年底開航高雄成田航線。（圖／記者許宥孺翻攝）



記者許宥孺／高雄報導

高雄人嗨了！捷星日本航空CEO田中正和今（26）日率領團隊拜會高雄市長陳其邁，宣布開航「高雄—東京成田」航線，目標每天一班，並確定今年底就會開飛，未來將會是高雄第6家直飛東京的航空公司。

捷星日本航空代表團在今年5月到高雄航空站國際線了解邊境行政作業，並申請預計於今年10月開航「高雄—成田」航線，但因作業時間來不及，確定延後至今年底開航，未來將成為唯一營運此航線的日本航空公司。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲捷星日本航空代表董事兼總經理田中正和表示，目標未來每天一班次。（圖／記者許宥孺攝）



捷星日本航空代表董事兼總經理田中正和今日率領團隊，拜會高雄市長陳其邁、觀光局長高閔琳，盼未來再多個領域展開合作與聯繫，以創造新的航空與觀光需求，推動兩地的持續發展。

提到為什麼選擇高雄作為新據點？田中正和表示，捷星日本航空於關西、成田飛台北，一天有2班機，目前旅客數越來越多，而高雄連續2年榮獲全國觀光滿意度第一名，吸引來自各地的觀光客，二級交通也非常完善，希望透過此航線，向日本首都圈的旅客傳達高雄豐富的觀光魅力。至於未來開航如何規劃，田中正和表示，希望是天天有班次，不過這還在計劃中，待時間近一點再做正式發表。

▲陳其邁感謝捷星日本航空選擇高雄作為新據點。（圖／記者許宥孺翻攝）



市長陳其邁則表示，感謝捷星日本航空在疫情後的全球航空業復甦之際，看好高雄，選擇高雄作為海外的新據點，將開通的「高雄－東京」航線，不僅便利了廣大的台灣南部旅客，也為高雄帶來更多國際觀光與商務交流的契機。

捷星日本航空是日本低成本航空公司，主要營運國內成田國際機場、關西國際機場、中部國際機場、福岡國際機場與少量國際航線；其中，從成田出發至國內航線有13條，是各航空公司中最多，國內線票價單程3960日圓起，提供低於新台幣1000元的優惠票價 。

▲捷星日本航空目前在台灣僅有桃園飛成田、關西2條航線。（圖／捷星日本提供）

目前捷星日本航空在台灣僅有桃園國際機場直飛東京成田、大阪關西2條航線。未來順利於高雄開航，將會是繼華航、長榮、虎航、聯合、亞航之後，成為高雄第6家直飛日本東京的航空公司。