高雄5搜救犬立大功「救出4人3狗」　黃捷提醒：「捐罐罐」要合規

▲高雄搜救隊與搜救犬。（圖／翻攝自Facebook／黃捷，下同）

記者郭運興／台北報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖壩頂溢流，造成光復市區嚴重死傷災情，各縣市也派出搜救隊前往支援。對此，民進黨立委黃捷今（26日）透露，高雄5位英勇的搜救犬立大功，協同搜救隊救出4人3狗，不少熱心民眾想以行動支持搜救犬，她提醒相關規定，或可私訊她的臉書或IG，她會再個別回覆提供正確資訊，用合規方式鼓勵這些小英雄，謝謝英勇的弟兄和汪汪隊！



黃捷下午貼出多張照片表示，高雄5位英勇的搜救犬立大功，協同搜救隊救出4人3狗，不少人問她，要怎麼捐罐罐或捐款表達鼓勵？

黃捷表示，先跟大家說明，消防局是政府機關，若要接受捐贈，只能「被動接受」，依法不能主動公開對外募款。過去自己也曾特別幫這群毛孩英雄們成功爭取「執勤犬傷殘醫藥費」預算。

黃捷指出，因此，若熱心民眾想以行動支持搜救犬，可以私訊她的臉書或IG，她再個別回覆提供正確的資訊，用合規的方式鼓勵這些小英雄，也可撥打詢問高雄市消防局詢問07-8128111 #3513。

黃捷提到，高雄特搜隊支援花蓮，隨行配有「獸醫師」的團隊，善待每個生命、給予毛孩妥善照顧，謝謝英勇的弟兄和汪汪隊！