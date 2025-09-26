快訊／黃國昌被爆指揮狗仔團隊跟監政敵　王義川怒提告：臭卒仔

▲民進黨立委王義川受訪。（圖／記者杜冠霖攝）



記者杜冠霖／台北報導

綠委王義川去年遭4人跟監，並將相關畫面轉給藍營、白營爆料，其中1人李郁衿竟是民眾黨主席黃國昌前助理。今（26日）有媒體報導，該狗仔團體受黃國昌直接指揮，其中一人目前仍在公營媒體任職。民眾黨至截稿前尚未回應。對此，王義川怒批，不滿意政敵就叫人跟蹤、偷拍？臭卒仔、狗仔昌，這是重大政治醜聞，足以讓黃國昌政治生命被判死刑，接下來會跟律師決定對黃國昌集團提告，「黃國昌你躲不掉，臭卒仔，我一定會追究到底」。

王義川表示，如果媒體報導對話屬實，就驗證了，我上次問黃國昌跟這群狗仔是否有聯繫、跟相關人等是否有聯繫？黃國昌這件事情躲不掉，臭卒仔、狗仔昌，指揮狗仔跟監政敵，台灣政治可以這樣搞？不滿意政敵就叫人跟蹤、偷拍？臭卒仔，黃國昌幹這些事情錢從哪來，他們領誰的錢？

王義川指出，去年五月中國宣布制裁，跟監他的車就在同時租下開始跟監，那幾位狗仔的姓跟不起訴處分書裡面一模一樣，如果這幾位也是其他被跟監的政治人物遇到的同一批，領同一家公司薪水、受同一個人指揮、來自同一筆資金，那就不是他個人被跟監問題。王義川強調，接下來會跟律師決定對黃國昌集團提告，「黃國昌你躲不掉，臭卒仔，我一定會追究到底」。

王義川表示，對這協會他不清楚，黃跟張晉源一起創立協會，付錢給這些狗仔的公司也派張晉源到媒體當董事長，這家狗仔公司，黃國昌、黃國昌李姓前助理都是一夥的，沒有那麼巧合的，用公司、協會當名義，黃國昌出來面對，這是重大政治醜聞，足以讓黃國昌政治生命被判死刑。

至於對於相關議題，黃國昌近日都僅回應，不隨之起舞？王義川表示，就看他要不要回應媒體，立法院他總要來吧？後續的司法調查，黃國昌躲不掉。他指出，這位s姓記者他不認識，除了李姓前助理外，起訴書上另外三位都任職過媒體攝影記者，就是俗稱狗仔，這位s姓記者他不清楚，但這非常荒謬，「如果是公營媒體被指揮跟監的對象，是國會議員，非常荒謬」。

至於該狗仔集團還有提供藍營照片做爆料？王義川認為，照片拍攝手法看起來相同，當事人都有報案作筆錄，相關單位會調查，如果發現有重疊，那就不是徐巧芯口中的民眾，而是集團犯案，如何流到徐巧芯手上也是問題，徐巧芯說民眾交給他，如果這位民眾也在青島東路上班，那事情都串起來了。