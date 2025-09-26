徐榛蔚向賴清德提3需求！他見「這1點」直呼：腦子裡只有錢錢

▲總統賴清德赴花蓮勘災，主動致電給縣長徐榛蔚詢問縣府需求。（圖／ETtoday攝影中心）

記者曾筠淇／綜合報導

受樺加沙颱風帶來的豪雨影響，花蓮縣馬太鞍溪上游堰塞湖23日發生溢流，大量泥水沖入光復鄉。總統賴清德致電縣長徐榛蔚了解相關狀況，徐榛蔚則提出3大需求，其中一個是，想在花蓮、特別是光復鄉開設賑災募款帳戶，這個需要中央批准。民眾黨前中央委員張益贍則直言，「萊爾傅夫婦腦子裡只有錢錢」。

賴清德昨（25）日下午在國軍前進指揮所關心災害情況及災後處置情形，並直接致電徐榛蔚，要了解縣政府需求。賴清德表示，徐榛蔚在電話中提出幾個需求，首先是，想要增加人力，以協助街道、房屋清淤；再來，縣府想要增加器具。

最後，賴清德指出，徐榛蔚也提到，中央已經開設賑災募款帳戶，現在也想要在花蓮縣、尤其是光復鄉開設帳戶，這部分還需要中央批准。賴清德則說，這部分會請行政院盡速批准，讓花蓮縣政府也可以募款。

對此，張益贍就在臉書上發文表示，「萊爾傅夫婦（指傅崐萁、徐榛蔚）腦子裡只有錢錢」，問題並不是花蓮縣能否募款，而是大家不想要捐款給「萊爾傅」，因為大家被騙怕了！

張益贍日前也有發文表示，「要捐款的朋友，請捐行政院衛福部設立的財團法人賑災基金會『0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害募款專案』」。