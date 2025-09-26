　
社會 社會焦點 保障人權

「全力支援救災」賴清德徐榛蔚通電話　加速災後復原各局處不打烊

▲▼災害應變中心在光復糖廠前進指揮所召開定期災後復原會議，由縣長徐榛蔚親自主持。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼災害應變中心在光復糖廠前進指揮所召開定期災後復原會議，由縣長徐榛蔚親自主持。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣災害應變中心25日下午在光復糖廠前進指揮所召開定期災後復原會議，由縣長徐榛蔚親自主持，召集中央及地方各機關與單位總檢災後進度。會議期間，總統賴清德致電關心災情進度，徐榛蔚也向總統說明地方當前最迫切需求，希望全力推動溢堤後復原與重建，早日恢復家園 。

徐榛蔚強調，馬太鞍溪堰塞湖潰堤造成嚴重災情，重創光復鄉多處村落，道路、水源、民生皆受影響。縣府已於第一時間啟動全面動員，與鄉親齊心面對災難，全力加速復原進程，縣府與鄉親攜手共同面對，務求在最短時間內恢復居民的正常生活秩序。

▲▼災害應變中心在光復糖廠前進指揮所召開定期災後復原會議，由縣長徐榛蔚親自主持。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

會議期間，總統賴清德特別致電關心災情進度，徐榛蔚向總統說明地方當前最迫切需求，目前急需人力及機具，尤其是長期人力來協助家園，重型機具之後還能夠長期支援，此外，恢復家園更需要中央經費的支援協助。

另外，衛福部賑災基金會已經啟動募款，花蓮縣政府在災情發生第一時間已行文行政院，請行政院核定花蓮縣光復鄉馬太鞍溪堰塞湖下游周邊區域範圍成為重大災害區，目前為止還未受到中央核定，因此目前主要受理民眾捐贈物資為主。

賴清德電話中回覆：「這樣我了解， 那大家先加油，我們一定會支持，跟花蓮縣在一起。」

另外，徐榛蔚也希望中央儘快啟動興建馬太鞍橋的復建工程，馬太鞍溪堤防無論是二號堤防或三號堤防及此次潰堤造成的堤防缺口部分，也請經濟部水利署第九河川分署能加速處理工程復健。賴清德答覆 ：「 ok ! 」

徐榛蔚又說，目前自來水供水不穩定，整個光復鄉自來水供應不暢通，而民眾急需水來整理家及生活所需，懇請總統重視及協助。賴清德也說：「我會指示，開完會後會指示。」

▲▼災害應變中心在光復糖廠前進指揮所召開定期災後復原會議，由縣長徐榛蔚親自主持。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

賴清德最後向徐縣長說：「這個我們會來了解，要好好加油喔。」徐縣長也表達花蓮縣政府救援復健24小時不停歇，感謝總統來電關心與表達協助。

徐榛蔚於會中指示各單位全力進行復原工作，務必保障鄉親的權利。因應馬太鞍溪橋斷橋並遭沖毀，未來兩年193線可能成為南北向主要交通幹線，193線拓寬需要設計規劃，為當務之急，此外，相關單位在協助交管時，不要影響救災及復原動作，閒雜人等動線交通管制，車輛移除作業協調，依法行政，表示車輛應移至不影響交通的地點。

會中針對清潔作業規劃進行進度報告，部分區域已有志工與團體投入協助，預計數日內完成街道清理。徐榛蔚強調，重點熱區的進出動線需嚴格管制，並請相關單位依時段支援。部分區域已完成過半進度，另有地段尚待展開，晚間將有其他團體與後備單位加入協助。主要道路也同步投入，並動員人力持續處理垃圾與漂浮物，以加速恢復市容。

▲▼災害應變中心在光復糖廠前進指揮所召開定期災後復原會議，由縣長徐榛蔚親自主持。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

徐榛蔚在會中宣布，啟動「災後復原不打烊」模式，採24小時輪班制協助鄉親。

會中也提及仍有部分失聯人員尚待搜尋，搜救工作必須以人命安全為優先；多處收容所持續安置災民，醫療團隊已進駐協助診療與用藥，並將依需求安排巡診。下週起預計提供疫苗接種，並針對慢性病與其他特殊需求加強照顧。

會議中也指出，目前仍有部分失聯人員尚在搜尋中，搜救作業不容鬆懈，花蓮縣府已與國軍、消防及特搜團隊協力，全力以赴，以人命安全為最高原則進行搜尋與搶救。

徐榛蔚最後再次強調，縣府已啟動「災後復原不打烊」模式，各局處採24小時輪班制持續協助鄉親。她也呼籲中央儘速核定重大災區，加速撥付資源，讓鄉親早日重建家園、恢復安定生活。
 

09/25 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

趕快兌獎！手機報稅今公布中獎名單
曝堰塞湖是「潰壩」　李鴻源嘆：不然要叫什麼？
虎媽是累犯！20年前虐婆婆不給飯吃　「驚世媳婦」又害死女兒
火車站擠滿人！她在花蓮捕捉暖心一幕　網感動：我喜歡台灣的原因
虎媽21歲女兒暴瘦！疑長期營養不良餓死
快訊／士官遭雲豹甲車撞傷「內臟破裂大出血」　國防部回應了
快訊／確定了！新光三越台中店明重新開幕

一場風災、一則訊息　誰能撐過品牌的韌性考驗？

一場風災、一則訊息　誰能撐過品牌的韌性考驗？

近年來，「韌性」成為政治與社會的重要關鍵字。賴清德總統多次強調，台灣必須打造具備「韌性」的國家，能在外部挑戰下持續穩定，並在危機中找到改變與進步的契機。這樣的思維，不僅是治理哲學，也是品牌經營的重要核心。

撤離人數600突變8000　花蓮縣府員工看輿論：心冷

撤離人數600突變8000　花蓮縣府員工看輿論：心冷

快訊／陸軍增派約2千人明花蓮救災　賴清德已授權「官兵可進屋宅」

快訊／陸軍增派約2千人明花蓮救災　賴清德已授權「官兵可進屋宅」

內政部新創「垂直撤離」釀災？　聯合國、美國、花蓮政府早都納入

內政部新創「垂直撤離」釀災？　聯合國、美國、花蓮政府早都納入

災區「最缺物資曝光」　他抵現場不捨：慘不忍睹

災區「最缺物資曝光」　他抵現場不捨：慘不忍睹

賴清德徐榛蔚通電支援救災善後啓動災後復原不打烊

