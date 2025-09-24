　
國際

川普稱俄羅斯是「紙老虎」　克宮：我們是一隻熊

▲▼ 川普及梅蘭妮亞出席紐約聯合國大會。（圖／路透）

▲川普及梅蘭妮亞出席紐約聯合國大會。（圖／路透）

記者柯沛辰／綜合報導

美國總統川普在紐約聯合國大會期間會見烏克蘭總統澤倫斯基後，一改先前態度，在社群稱俄羅斯只是「紙老虎」，未來烏克蘭有望奪回被占領土，甚至「可能不只如此」。不過，克林姆林宮24日駁斥相關說法，稱俄羅斯不是「紙老虎」，而是一隻熊，不僅總體經濟依然穩定，且俄軍仍在持續推進。

克林姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）接受RBC電台專訪時表示，顯然，川普只從澤倫斯基的角度了解正在發生的事。他指出，有關烏克蘭能收復領土的說法是「錯誤的」。

佩斯科夫表示，俄羅斯將繼續推進「特別軍事行動，以確保我們的國家利益...我們這樣做是為了國家的現在和未來，為了後代子孫。」他補充，莫斯科一直決心解決烏克蘭戰爭的「根源」，俄羅斯「別無選擇」。

有關川普稱俄羅斯是「紙老虎」，佩斯科夫回應，俄羅斯更多時候被視為是一隻熊，而非老虎，更何況「紙熊」根本不存在，因為俄羅斯是一隻真正的熊。

▲▼克林姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）。（圖／CFP）

▲克林姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）。（圖／CFP）

佩斯科夫坦言，俄國經濟在各領域面臨緊張與挑戰，面臨各種經濟限制、制裁及全球經濟動盪，但這不僅僅只與制裁有關，「俄羅斯總體經濟仍維持穩定」。

佩斯科夫指出，俄軍在烏克蘭不斷取得進展，至今仍在謹慎推進，以盡量減少損失、不損失進攻潛力，「這些都是經過深思熟慮的行動」。

至於談及美俄關係，佩斯科夫說，儘管川普近期試圖主導重啟雙方關係，但「這條路線推動得非常緩慢，取得的成果近乎零。」

川普過去多次主張以「交換領土」方式結束戰事，但早前與澤倫斯基會談近1小時後，他罕見放話稱烏克蘭能奪回原有國土。他還諷刺，俄羅斯這場戰爭打了3年半仍遲遲無法取勝，對一個真正的軍事強權來說，「應該一週內就能結束」，如今反倒像是「紙老虎」。

川普指出，經過3年半的消耗戰，俄羅斯經濟陷入嚴峻困境，這正是烏克蘭反攻的關鍵時機，「只要有時間與耐心，再加上來自歐洲，尤其是北約的財政支持，恢復戰爭爆發前的邊界並非不可能。」

▼川普在聯合國大會場邊與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）舉行雙邊會。（圖／路透）

▲▼美國總統川普（Donald Trump）在聯合國大會場邊與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）舉行雙邊會。（圖／路透）

