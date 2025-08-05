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新北市圖推嬰幼兒閱讀開跑　親子共讀集點送限量「書福袋」

▲新北市圖推嬰幼兒閱讀開跑。（圖／新北市立圖書館提供）

▲新北嬰幼兒閱讀活動起跑，寶寶專屬書香市集登場，集點送限量「書福袋」（圖／新北市立圖書館提供）

記者郭世賢／新北報導

家中有小小孩的家長們千萬別錯過！為推廣親子閱讀，新北市立圖書館自8月至11月推出「2025閱讀起步走‧『書福』袋著走」親子閱讀系列活動，專為學齡前嬰幼兒設計，共規劃多達74場免費活動，包括寶寶故事劇場、故事律動課、親子音樂繪、親子講座及書福小市集等，並可集點兌換限量「書福袋」，邀請親子共度美好閱讀時光。

活動將於8月9日由「書福小市集」率先登場，內容豐富，包含經典童話改編的《布萊梅樂隊》寶寶故事劇場，以及「神奇氣球魔術師」帶來的趣味造型氣球免費贈送。此外，現場設有二手玩具交換、嬰幼兒好書與生活用品市集，鼓勵家長攜帶家中閒置物品，參與親子物資交流，推廣資源共享。

新北市立圖書館表示，為讓閱讀教育從出生起就扎根，新北市民只要至戶政事務所辦理出生登記，即可免費領取「嬰幼兒閱讀禮袋」1份，內含2本精選繪本，並每年辦理專屬學齡前幼兒的閱讀推廣活動，持續培養幼兒閱讀習慣。

今年活動主題為「大人的書福課×孩子的故事時光」，邀請多位重量級講師登場分享育兒心法，包括8月31日的蒙特梭利親職專家羅寶鴻、情緒溝通作家羅怡君，9月6日兒童閱讀推廣者許慧貞，以及9月21日專業兒科醫師陳如瑩，講題涵蓋親子共讀、情緒素養、幼兒閱讀與衛教，內容多元實用，適合新手爸媽與教育相關工作者參加。

此外，還有為家長量身打造的共讀體驗活動，如結合音樂、繪本與遊戲的「親子音樂繪」、活潑有趣的「故事律動課」、嬰幼兒說故事技巧示範的「寶寶故事」、專屬寶寶的「幼兒讀書會」及醫師親授的「專家親職講座」等。

活動期間同步推出「書福任務大集合」，只要完成五項指定任務，包括借閱學齡前圖書、參加嬰幼兒活動或講座、於Facebook分享閱讀心得等，就有機會兌換限量「書福袋」，內含寶寶觸覺球及幼幼動物大積木各一組，數量有限，送完為止。更多活動詳情，請上「新北市立圖書館」官網查詢。

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