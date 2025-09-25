九九峰自然保留區滿25歲　林保署赴校園推廣防火教育

▲九九峰自然保留區劃設屆滿25周年。（圖／林業保育署南投分署提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

在921大地震後劃設的九九峰自然保留區迄今已25週年，林業及自然保育署南投分署日前特赴草屯鎮舉辦國小校園生態教育與防火宣導活動，提升學童對於九九峰自然保留區的認識，並透過淺顯易懂的方式加強森林火災防範觀念，邀請孩子一同參與守護自然行列。

林業保育署南投分署指出，農業部（前農委會）為保存九九峰於921震後所形成的崩塌斷崖特殊地景，於民國89年5月22日依據《文化資產保存法》劃設為自然保留區，橫跨南投縣的國姓鄉與草屯鎮、台中市的霧峰區與太平區，面積廣達1212.8101公頃，並由該分署負責管理。

南投分署宣導人員於9月24日分別前往草屯鎮平林國小及雙冬國小，向學童介紹九九峰因地震與風化侵蝕而形成獨特山峰地貌，且屬嚴格管理的自然保護區系統，進入前須申請核准，並禁止改變或破壞其原有自然狀態，因此得以保留下大面積、不受人為干擾的野生動植物棲息環境與特殊地景，具有極高的地質及生態保育價值；現場也透過圖片與故事，讓學童更加了解區域內多樣的動植物資源。

另10月起即將進入乾燥季節，宣導人員提醒學童森林火災的危險性及可能造成的重大危害，並強調不玩火、不隨意丟棄菸蒂及不隨意野炊等日常防火作為的重要性，如果發現火源應立即通知大人，最後呼籲小朋友從日常生活中養成正確習慣，成為守護山林的小小尖兵，共同為九九峰自然保留區的生態永續而努力。