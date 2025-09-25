　
地方 地方焦點

九九峰自然保留區滿25歲　林保署赴校園推廣防火教育

▲九九峰自然保留區劃設屆滿25周年。（圖／林業保育署南投分署提供）

▲九九峰自然保留區劃設屆滿25周年。（圖／林業保育署南投分署提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

在921大地震後劃設的九九峰自然保留區迄今已25週年，林業及自然保育署南投分署日前特赴草屯鎮舉辦國小校園生態教育與防火宣導活動，提升學童對於九九峰自然保留區的認識，並透過淺顯易懂的方式加強森林火災防範觀念，邀請孩子一同參與守護自然行列。

林業保育署南投分署指出，農業部（前農委會）為保存九九峰於921震後所形成的崩塌斷崖特殊地景，於民國89年5月22日依據《文化資產保存法》劃設為自然保留區，橫跨南投縣的國姓鄉與草屯鎮、台中市的霧峰區與太平區，面積廣達1212.8101公頃，並由該分署負責管理。

▲九九峰自然保留區25週年，南投分署推動校園生態與防火教育。（圖／林業保育署南投分署提供）

▲九九峰自然保留區25週年，南投分署推動校園生態與防火教育。（圖／林業保育署南投分署提供）

南投分署宣導人員於9月24日分別前往草屯鎮平林國小及雙冬國小，向學童介紹九九峰因地震與風化侵蝕而形成獨特山峰地貌，且屬嚴格管理的自然保護區系統，進入前須申請核准，並禁止改變或破壞其原有自然狀態，因此得以保留下大面積、不受人為干擾的野生動植物棲息環境與特殊地景，具有極高的地質及生態保育價值；現場也透過圖片與故事，讓學童更加了解區域內多樣的動植物資源。

另10月起即將進入乾燥季節，宣導人員提醒學童森林火災的危險性及可能造成的重大危害，並強調不玩火、不隨意丟棄菸蒂及不隨意野炊等日常防火作為的重要性，如果發現火源應立即通知大人，最後呼籲小朋友從日常生活中養成正確習慣，成為守護山林的小小尖兵，共同為九九峰自然保留區的生態永續而努力。

09/24 全台詐欺最新數據

小小消防員體驗趣！台南下營幼兒園師生參訪消防分隊學防火

為增進地方交流，並讓孩子們更貼近消防員日常，台南下營小圓圓幼兒園25日由園長帶領近200位師生，前往台南市消防局第二大隊下營分隊參訪，孩子們一到場，立即受到副中隊長張明義與消防人員的熱情迎接，展開一場充滿笑聲與學習的「小小消防員」體驗之旅。

模擬地震火警強化校園防救災韌性崑山科大實兵演練地震火災應變

台南沙崙園區開發與生態並行南科管理局持續守護草鴞棲地

靈巖山寺921舉辦地藏法會為捐建金門海龍忠烈館祈福

雲林校園流感大爆發　幼童高燒不退喪命

921地震九九峰自然保留區25周年校園生態防火

57歲伊能靜為了兒子重回舞台　穿迷你裙唱跳..助陣庾恩利！

「我爸爸一定在最裡面」阿公扶阿婆救小沂妹妹　兒淚等機具救援

堰塞湖最新空拍！壩體被洪流切削成V型　溢流量是估計的4倍

專訪／酷員工只有3人！連作夢都在剪片　苦嘆做《中文怪物》壓力大：不敢看脆

竹科旁槍響！中壢警圍捕槍砲犯畫面曝　轟10多槍攔不住

