雲林開學3週校園流感大爆發！累計60班停課...幼童高燒不退喪命

▲雲林縣衛生局長曾春美呼籲民眾10月1日起踴躍接種公費流感疫苗，降低重症與死亡風險。（示意圖／ETtoday資料照）

▲雲林縣衛生局長曾春美呼籲民眾10月1日起踴躍接種公費流感疫苗，降低重症與死亡風險。（示意圖／ETtoday資料照）

記者游瓊華／雲林報導

雲林縣國中小、幼兒園本學期提前一週開學，校園卻陷入「流感大爆發」。9月開學至今短短三週，全縣累計已有60個班級被迫停課，刷新近年同期最高紀錄，今（23日）仍有3班停課、7班緊盯觀察中。衛生單位直呼，這波疫情「來得又猛又急」。

最令人鼻酸的是，一名就讀幼兒園大班的幼童未接種疫苗，本月13日出現高燒，隔天快篩確診A型流感，雖依醫囑服藥卻燒不停，病情急轉直下送進醫院急診，最後轉進加護病房仍未能挽回，小小年紀就命喪流感，於22日宣告不治。

根據雲林縣衛生局統計，截至9月22日，全縣今年已有 71例流感重症，其中 21人死亡，創下近10年最多紀錄，死者多為 65歲以上長者，或像該名幼童一樣「未接種疫苗」。數字冰冷卻殘酷，疫情的威脅已赤裸裸地敲響警鐘。

雲林縣衛生局長曾春美今天嚴正呼籲，10月1日公費流感疫苗開打，縣內準備了 19萬劑，另自籌 3500劑，將分階段開放。第一階段從10月1日起，醫護、防疫人員、65歲以上長者、學童、高風險慢性病患者優先施打；第二階段則從11月1日起，開放 50至64歲一般成人。

曾春美提醒，疫苗是最有效的防護網，請符合資格的民眾盡快接種，「不要等到流感找上門才後悔！」同時也要養成勤洗手、注意咳嗽禮節，避免疫情在校園與家庭中繼續擴散。

▲雲林縣衛生局長曾春美呼籲民眾10月1日起踴躍接種公費流感疫苗，降低重症與死亡風險。（示意圖／ETtoday資料照）

▲雲林縣衛生局長曾春美呼籲民眾10月1日起踴躍接種公費流感疫苗，降低重症與死亡風險。（圖／雲林縣衛生局提供）

 

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

