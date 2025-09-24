靈巖山寺將捐建金門海龍忠烈館　海龍退役江啟臣：慈悲化解仇恨

▲靈巖山寺舉辦「天佑亞太和平─護國息災地藏大法會」。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

今年適逢金門古寧頭戰役76周年、921地震26周年，台灣靈巖山寺於9月21日舉辦舉辦「天佑亞太和平─護國息災地藏大法會」，特別結合進行「超薦金門戰役及921震災的祭祀祈福大典」，並邀請海龍部隊出身的立法院副院長江啟臣參加，祈求亞太和平、國家安定、災難消弭。

本次法會由靈巖山寺住持自興大和尚、及佛光山寺副住持慧倫大和尚共同主法，立法院副院長江啟臣、國防部常務次長楊基榮中將、南投縣副縣長王瑞德、金門縣副縣長李文良及及多名軍將擔任主祭；靈巖山寺並捐贈500份食物箱給南投縣政府，關懷弱勢家戶及獨居長者，王瑞德也頒發感謝狀致意。

另靈巖山寺擬於金門料羅營區興建「金門海龍忠烈地藏紀念館」，也透過本次地藏法會祈願；江啟臣表示，海龍忠烈地藏紀念館代表軍魂烈及佛法，一方面表彰海龍保家衛國精神，也展現佛法慈悲，未來希望成為和平的教育場所，讓下一代知道，前輩的犧牲是為了後代永續生存，並思考如何用對話取代衝突，用慈悲化解仇恨。

王瑞德也表示，靈巖山寺和佛光山為金門戰役陣亡戰日士及921亡靈做法事，更每年捐助地方濟助弱勢、協助風災後重建，包括這次捐贈500份物資給食物銀行，他感謝臺灣靈巖山寺長期對南投縣關懷與支持，不僅是地方信仰中心，更是社會安定的力量。